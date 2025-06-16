Вода в зонах купания стала теплее

Температура воды в Даугаве у Кипсалы достигла 19 градусов тепла, сообщает LETA со ссылкой на Рижскую муниципальную полицию.

В остальных зонах для купания вода прохладнее: в Кишэзерсе, озере Бабелитис и в Вакарбулли — 18 градусов.

В Вецаки температура воды составляет 17 градусов, а на Луцавсале и Румбуле — 16 градусов тепла.

Муниципальная полиция призывает жителей выбирать для отдыха у воды одну из девяти рижских официальных купальных зон, где дежурят спасатели.

В основном порядок и безопасность на воде в купальных зонах обеспечиваются ежедневно с 10:00 до 22:00.

Ночью, в случае необходимости, помощь можно получить на шести спасательных станциях — в Вецаки, Вакарбулли, Луцавсале, Румбуле, Бабелитисе и Кишэзерсе. Следует учитывать, что в ночные смены число спасателей меньше, чем днём.