Лиану Лангу снова оскорбили в магазине русским языком 19 21718

Наша Латвия
Дата публикации: 17.06.2025
BB.LV
Изображение к статье: Лиану Лангу снова оскорбили в магазине русским языком

Став депутатом Рижской думы неутомимая Лиана Ланга не ослабляет усилий для того, чтобы сделать жизнь рижан и гостей столицы еще лучше, очистив его от русского языка в общественных местах!

Она делится у себя в Фейсбук: сегодня я зашла в магазин Narvesen в Старой Риге. Там были две сотрудницы — пожилые дамы, которые громко разговаривали на русском языке. Они обратились ко мне на латышском, но продолжили разговор на русском между собой. Я была вынуждена спросить: ES ATVAINOJOS? Обе женщины сразу замолчали. Какого черта латыши в своей стране, в магазинах Риги, должны чувствовать себя как в Пскове? Это совершенно недопустимо! Рабочим языком в общественных местах должен быть исключительно ЛАТЫШСКИЙ!

Пока не ясно, что дерусификаторы предложат, чтобы исправить такое безобразие - запретить говорить не на латышском за пределами собственной квартиры? Или говорить на русском только шепотом?

#русский язык #торговля
Автор - Павел Кириллов
Автор - Павел Кириллов
