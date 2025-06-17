Став депутатом Рижской думы неутомимая Лиана Ланга не ослабляет усилий для того, чтобы сделать жизнь рижан и гостей столицы еще лучше, очистив его от русского языка в общественных местах!

Она делится у себя в Фейсбук: сегодня я зашла в магазин Narvesen в Старой Риге. Там были две сотрудницы — пожилые дамы, которые громко разговаривали на русском языке. Они обратились ко мне на латышском, но продолжили разговор на русском между собой. Я была вынуждена спросить: ES ATVAINOJOS? Обе женщины сразу замолчали. Какого черта латыши в своей стране, в магазинах Риги, должны чувствовать себя как в Пскове? Это совершенно недопустимо! Рабочим языком в общественных местах должен быть исключительно ЛАТЫШСКИЙ!

Пока не ясно, что дерусификаторы предложат, чтобы исправить такое безобразие - запретить говорить не на латышском за пределами собственной квартиры? Или говорить на русском только шепотом?