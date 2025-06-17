Росликов задержан. Нормально было бы задержать тех, кто призывает запретить язык: Точс

"Росликов задержан. Нормально было бы задержать тех, кто призывает запретить какой-либо язык. Потому что это разжигание национальной вражды, в том числе по Уголовному кодексу Латвии". - Написал в своем Фейсбуке политик и публицист Сандрис Точс.

В правовом государстве невозможно представить запрет какого-либо языка. Есть серьезные сомнения в адекватности этого задержания.

Позже он разместил еще один пост:

Итак, теперь Росликов уже уехал домой. Но он был задержан по подозрению в «оказании помощи стране-агрессору»! Ну, если Росликов действительно оказал помощь стране-агрессору, то его нельзя было отпускать! Где такое видели, чтобы подозреваемого в столь серьезном преступлении сразу отпускали!

Но, может быть, ничего серьезного не произошло? Ведь задержание якобы связано с пленарным заседанием Сейма. Неужели этот неудачный жест Росликова в адрес Сейма и есть вся его «помощь стране-агрессору»? Это звучит просто смешно. Но, может быть, все это задержание – не что иное, как политический цирк? Политические игры? Причем с целью повысить популярность Росликова!

Кому это выгодно? Думайте сами. Если Силиня заявила, что главное – не допустить победы Шлесерса, то, возможно, сейчас создается образ Росликова как героя и страдальца. Ведь сам Росликов говорит, что он защищал свой язык. Какова была бы ваша реакция, если бы кто-то сказал, что нужно ограничить ваш язык и даже запретить говорить на нем в общественных местах? Эмоциональная или нет? Даже в советское время никто не запрещал говорить на латышском языке. В недемократическом СССР были латышские школы, латышские высшие учебные заведения.

Запретить язык? На такое предложение любой человек может отреагировать эмоционально. Мне кажется, что это задержание может быть подтасовкой в пользу Росликова. Либо обычное запугивание людей, либо подталкивание к Росликову. Ведь не ко всем разжигателям ненависти применяется принцип равного отношения. Те, кто скрывается под национальными лозунгами, спокойно разжигают ненависть. Замените слово «русский» на «еврей», и вы поймете, о чем идет речь. Это уже граничит с призывом к этническим чисткам или геноциду. И ничего. Латвийское правосудие делает вид, что этого не видит.

Поэтому «дело Росликова» своей неадекватностью может только повысить популярность Росликова. Потому что «дела Ланги» нет.