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Росликов задержан. Нормально было бы задержать тех, кто призывает запретить язык: Точс 9 2334

Наша Латвия
Дата публикации: 17.06.2025
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Росликов задержан. Нормально было бы задержать тех, кто призывает запретить язык: Точс
ФОТО: LETA

"Росликов задержан. Нормально было бы задержать тех, кто призывает запретить какой-либо язык. Потому что это разжигание национальной вражды, в том числе по Уголовному кодексу Латвии". - Написал в своем Фейсбуке политик и публицист Сандрис Точс.

В правовом государстве невозможно представить запрет какого-либо языка. Есть серьезные сомнения в адекватности этого задержания.

Позже он разместил еще один пост:

Итак, теперь Росликов уже уехал домой. Но он был задержан по подозрению в «оказании помощи стране-агрессору»! Ну, если Росликов действительно оказал помощь стране-агрессору, то его нельзя было отпускать! Где такое видели, чтобы подозреваемого в столь серьезном преступлении сразу отпускали!

Но, может быть, ничего серьезного не произошло? Ведь задержание якобы связано с пленарным заседанием Сейма. Неужели этот неудачный жест Росликова в адрес Сейма и есть вся его «помощь стране-агрессору»? Это звучит просто смешно. Но, может быть, все это задержание – не что иное, как политический цирк? Политические игры? Причем с целью повысить популярность Росликова!

Кому это выгодно? Думайте сами. Если Силиня заявила, что главное – не допустить победы Шлесерса, то, возможно, сейчас создается образ Росликова как героя и страдальца. Ведь сам Росликов говорит, что он защищал свой язык. Какова была бы ваша реакция, если бы кто-то сказал, что нужно ограничить ваш язык и даже запретить говорить на нем в общественных местах? Эмоциональная или нет? Даже в советское время никто не запрещал говорить на латышском языке. В недемократическом СССР были латышские школы, латышские высшие учебные заведения.

Запретить язык? На такое предложение любой человек может отреагировать эмоционально. Мне кажется, что это задержание может быть подтасовкой в пользу Росликова. Либо обычное запугивание людей, либо подталкивание к Росликову. Ведь не ко всем разжигателям ненависти применяется принцип равного отношения. Те, кто скрывается под национальными лозунгами, спокойно разжигают ненависть. Замените слово «русский» на «еврей», и вы поймете, о чем идет речь. Это уже граничит с призывом к этническим чисткам или геноциду. И ничего. Латвийское правосудие делает вид, что этого не видит.

Поэтому «дело Росликова» своей неадекватностью может только повысить популярность Росликова. Потому что «дела Ланги» нет.

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#русский язык #сейм латвии #сгб #мнения
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(9)
  • AS
    Antons Sobakins
    17-го июня

    Жаль что не могут сделать исключения для потомков балтийских кривичей, на своей земле говорить на своем языке. Скажем сдал днк тест, показало что балтиец больше чем на 50% а фамилия славянская, значит карточку выдают, что этнический житель и номерок. Потом звонишь скажем в налоговую, иденфицируешся по карточке, а тебя обслуживают на русском, ну и в школу тоже также, как исклюение для этнических жителей хотябы. А то иначе какаята историческая несправедливость получается.

    1
    1
  • ФФ
    Федул Федулов
    17-го июня

    Все эти языкоаые игры, однажды, приведут к ужасным последствиям...

    31
    1
  • 17-го июня

    получается незаконное задержание было?

    34
    1
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    17-го июня

    В России никто не запрещает латышский язык, на нём просто не говорят, потому что не видят в этом необходимости. А вот латгальский язык изучают в университете Санкт-Петербурга. Разве это не достойное отношение к Латвии со стороны России?

    115
    1
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    17-го июня

    Удивлен. Очень здравое мнение и на счёт языка, и на счёт Шлесерса.

    163
    1
  • A
    Aleks
    17-го июня

    Вот Точс точно латыш в отличии от остальной крипты в Сейме.И таких латышей много и становится все больше,что очень пугает недоделанную крипту.И хоть сто раз Юдин -Иудин назовет себя латышом-латышом он не станет.Как был так и останется потом в лице всех здравомыслящих.

    89
    3
  • A
    Aleks
    Aleks
    17-го июня

    Вот Точс точно латыш в отличии от остальной крипты в Сейме.И таких латышей много и становится все больше,что очень пугает недоделанную крипту.И хоть сто раз Юдин -Иудин назовет себя латышом-латышом он не станет.Как был так и останется ПОЦОМ.

    40
    3
  • NB
    Nose Bose
    17-го июня

    у нас Кодекс ручной - как хочет нац. большинство, так и вертит ентот кодекс :)

    61
    1
  • Д
    Дед
    17-го июня

    Этот Точс, точно, латышский? Если да, то его исключат из расы избранных и поцелованных Богом.

    84
    1
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