В Европе сравнили доходы жителей разных стран. Разрыв между тем, сколько денег имеется в распоряжении жителей Латвии, и сколько – у жителей Западной Европы, по-прежнему очень велик.

Что осталось на руках?

Обычно сравнивают номинальные заработные платы, то есть оклады брутто. Это размер оплаты труда до всех вычетов. Но результаты таких подсчетов могут оказаться не самым эффективным показателем для сравнения европейских стран, поскольку подоходный налог и взносы на социальное обеспечение работников там сильно различаются. Кроме того, в некоторых странах есть различные надбавки и налоговые льготы для семей с детьми.

Поэтому в последнее время все чаще для подсчетов используется такое понятие, как чистый годовой доход. В ЕС под этим подразумевают средства, которые остаются на руках после вычета из общего годового заработка подоходных налогов и взносов на социальное страхование, с добавлением всех пособий и надбавок. Эти доходы могут варьироваться в зависимости от семейных обстоятельств – например, от того, состоит ли человек в браке или нет, сколько у него детей на иждивении и т. д.

Богатый Север, бедный Юг

Годовой доход после всех отчислений в разных странах значительно разнится, в чем мы, конечно, и не сомневались. Как сообщает Евростат в своем недавнем отчете, в 2024 году он в странах ЕС варьировался от 11 074 евро в Болгарии до 50 410 евро в Люксембурге. Средний показатель по ЕС составил 29 573 евро.

Эти цифры относятся к одинокому работающему человеку без детей. Евростат учитывает также три страны Европейской ассоциации свободной торговли и страну-кандидат в члены ЕС – Турцию. Самый высокий показатель среди этих стран достигает 85 631 евро в Швейцарии, за которой следует Исландия с 57 573 евро. У Норвегии – 47 232 евро и пятое место в общем рейтинге. Получается, что чем богаче страна, тем меньше ей хочется в ЕС. И то верно – зачем делиться с голодранцами?

Но и входящие в ЕС скандинавские страны особо не бедствуют – в Дании средний чистый годовой доход составляет 43 913 евро, в Финляндии – 36 877 евро, в Швеции – 36 147 евро.

Внутри же самого блока лидируют страны Западной и Северной Европы. Вслед за Люксембургом идут Нидерланды (47 892 евро) и Ирландия (46 208 евро).

Страны Южной Европы, вроде Италии (24 797 евро), Испании (24 571 евро) и Греции (18 709 евро), значительно отстают от среднего показателя по ЕС.

В восточноевропейских странах – Румынии (12 655 евро), Болгарии (11 074 евро) и Венгрии (13 883 евро) – самые низкие в Европе доходы нетто. Турция с 11 440 евро чуть опережает Болгарию.

До Европы далеко

Латвия – на седьмом месте с конца. Средний чистый годовой доход жителя страны составляет 14 550 евро. Получается, что в месяц это 1212 евро. Вроде бы не так уж и плохо, но есть нюансы, о которых расскажем ниже.

Меньше, чем в Латвии, доходы у жителей Словакии, Венгрии, Хорватии, Румынии, Турции и Болгарии. В общем-то обычная компания.

Литва по доходам населения на одно место выше, чем Латвия, с 15 909 евро. Эстония – на пять мест выше Литвы с 19 023 евро, но все равно и Эстония не дотягивает до среднего уровня по ЕС – 29 573 евро в год или 2 464 евро в месяц.

Печальная картина

Да, 1200 евро в месяц на руки – вроде бы не такая плохая сумма, но если пересчитать ее с поправкой на паритет покупательной способности, то есть с учетом разницы в ценах, то картина для Латвии становится очень печальной. Лишь в одной стране ЕС ситуация хуже – в Словакии.

По паритету покупательной способности годовой доход среднего жителя Латвии составляет 17 734 ППС. Меньше – только в Словакии – 16 784 ППС. Эстония выше Латвии на три места с 18 848 ППС, а Литва – на четыре места с 19 378 ППС.

О чем говорят эти цифры? О том, что хотя усредненный житель Латвии получает на руки больше денег, чем усредненный венгр, купить на них он может меньше.

В странах Балтии самые выгодные цены в Литве. В этой стране люди зарабатывают меньше, чем в Эстонии, но позволить себе могут больше.

В чем проблема?

В исследовании Евростата об этом не говорится, но мы знаем сами – Латвию тянут вниз высокие цены на продукты питания, а также на энергоносители. Ценники на еду латвийские власти вроде бы собрались угомонить. Не так давно подписан даже некий меморандум, где торговые сети (мало кто сомневается, что именно они и несут главную ответственность за дороговизну) обязуются что-то там сделать, чтобы продукты питания стали более доступными для покупателей. Посмотрим, конечно.

Но что-то подсказывает, что из этого ничего не получится. Существенно понизить цены не удастся. Подешевеет какая-нибудь манка и какие-нибудь макароны, что преподнесут как великую победу. На этом все и закончится.

У властей, однако, есть прекрасный инструмент понижения цен – налог на добавленную стоимость. Он как волшебная палочка мог бы мгновенно удешевить продукты питания, но правительство ЛР делает вид, что размер НДС – это некий Священный Грааль. Любого, кто к нему прикоснется, немедленно поразит гром небесный.

С энергоносителями та же тема. Их стоимость в Латвии неадекватно высока. И электричество, и газ, который диктует стоимость отопления, у нас дороже, чем в самых богатых государствах Европы. Но снижать на них налоги опять-таки никто не собирается.

Народ опять на чемоданах?

Недавний опрос, проведенный одним из рекрутинговых агентств, показал, что среди работающих в Латвии наблюдается сильное недовольство уровнем заработной платы. Более 43% опрошенных заявили, что не удовлетворены своим текущим доходом, и лишь 20% надеются на повышение зарплаты в ближайшие шесть месяцев.

Существует явное несоответствие между ожиданиями работников и реальной зарплатой, отмечают эксперты. Согласно результатам опроса, почти 75% респондентов зарабатывают до 1500 евро в месяц (нетто), и при продолжающемся инфляционном давлении недовольство становится неизбежным. Работодатели, которые это игнорируют, рискуют столкнуться с частой сменой кадров.

Размер заработной платы способствует и оттоку рабочей силы за границу. Результаты опроса показывают, что значительная часть работников готова покинуть страну в поисках лучших перспектив. Каждый третий респондент уже рассматривал возможность работы за рубежом, а 2,6% уже получили соответствующее предложение.

Помимо более высокой оплаты, среди основных причин в пользу эмиграции были названы новый или международный опыт (40,9%), более высокое качество жизни (40,5%) и профессиональные возможности (31,9%). «На фоне того, что местные зарплаты не соответствуют ожиданиям и уровню расходов, соседние страны становятся все более привлекательными», – говорят специалисты.