На ремонт и обновление региональных и местных дорог в рамках административно-территориальной реформы планируется выделить дополнительно 18 млн евро, говорится в докладе Министерства умного управления и регионального развития (МУУРР), который во вторник рассмотрело правительство.

В министерстве сообщили, что к декабрю 2024 года при поддержке из Фонда восстановления были выполнены работы на участках дорог протяженностью 299 км, а в 2025 году планируется обновить 79 км дорог.

Однако, как отмечает МУУРР, имеющихся средств не хватит для всех запланированных работ - обновить необходимо еще 198 км дорог.

С учетом остатка финансирования по другим направлениям тематический комитет по распределению средств из фондов ЕС концептуально одобрил перераспределение 18 млн евро на ремонт и обновление региональных и местных дорог.