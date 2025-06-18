Дорог много — денег мало: Латвия выделит ещё 18 млн евро на ремонт трасс 1 845

Наша Латвия
Дата публикации: 18.06.2025
LETA
Изображение к статье: Дорог много — денег мало: Латвия выделит ещё 18 млн евро на ремонт трасс
ФОТО: LETA

На ремонт и обновление региональных и местных дорог в рамках административно-территориальной реформы планируется выделить дополнительно 18 млн евро, говорится в докладе Министерства умного управления и регионального развития (МУУРР), который во вторник рассмотрело правительство.

В министерстве сообщили, что к декабрю 2024 года при поддержке из Фонда восстановления были выполнены работы на участках дорог протяженностью 299 км, а в 2025 году планируется обновить 79 км дорог.

Однако, как отмечает МУУРР, имеющихся средств не хватит для всех запланированных работ - обновить необходимо еще 198 км дорог.

С учетом остатка финансирования по другим направлениям тематический комитет по распределению средств из фондов ЕС концептуально одобрил перераспределение 18 млн евро на ремонт и обновление региональных и местных дорог.

Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
