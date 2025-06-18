В среду комиссия Сейма по социальным и трудовым вопросам поддержала предложение Министерства благосостояния, предусматривающее введение базовой пенсии сначала только для людей с 85 лет, отклонив по причине ограниченности средств второе предложение о поддержке уже с 80 лет.

Минблаг подсчитал, что на введение доплат за стаж, или базовой пенсии, для людей 85 лет и старше в бюджете следующего года потребуется 12,8 млн евро. Министр благосостояния Рейнис Узулниекс (СЗК) отметил, что это будет одна из приоритетных мер 2026 года, которые Минблаг подаст в Министерство финансов до 30 июня. Министр выразил уверенность, что в госбюджете на эти цели можно найти 12,8 млн евро, чтобы улучшить уровень жизни тех пожилых людей, чья пенсия сейчас самая низкая.

Этот вариант поддержали также Латвийская федерация пенсионеров и Латвийское объединение общин пожилых людей.

Был предложен и второй вариант, то есть доплаты за стаж с 80 лет, на которые из госбюджета потребовалось бы 30,5 млн евро, но мало надежд, что такую денежную сумму можно найти в госбюджете следующего года, заключили должностные лица. По этой причине от второго варианта отказались.

Как пояснил министр, если пенсия назначена до конца 1996 года, то пенсионеру, стаж которого до 1995 года составлял 40 лет, увеличение доплаты составит 20,40 евро, что вместе с существующей надбавкой достигнет 124,80 евро. Если стаж пенсионера до 1995 года составляет 30 лет и еще десять лет, начиная с 1996 года, то доплата за стаж до 1995 года составит 15,30 евро и за стаж с 1996 года - 22,50 евро. Вместе с существующей доплатой люди 85 лет и старше в следующем году дополнительно получат 116,10 евро.

Если пенсия назначена с 1997 года и стаж до 1995 года составлял 40 лет, то доплата увеличится на 20,40 евро и с 2026 года достигнет 90 евро. Если же стаж до 1995 года составлял 30 лет и с 1996 года - 10 лет, то доплата увеличится на 37,80 евро и достигнет 90 евро.

Минблаг обещает ежегодно индексировать надбавку. Круг лиц, которые будут получать доплаты, планируется постепенно увеличивать каждые три года, таким образом, в 2038 году доплаты уже будут получать все пенсионеры в возрасте от 65 лет.