Рождаемость падает: за первые месяцы года - на 600 детей меньше

Наша Латвия
Дата публикации: 18.06.2025
ФОТО: LETA

В Латвии за первые четыре месяца этого года зарегистрированы 3732 новорождённых, что на 13,9% или 600 меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, свидетельствуют опубликованные предварительные данные Центрального статистического управления, пишет ЛЕТА.

Среди зарегистрированных в первые четыре месяца 2025 года новорождённых было 1940 мальчиков — на 8,1% или 170 меньше, чем в аналогичном периоде 2024 года, и 1792 девочки — на 19,4% или 430 меньше.

В апреле в Латвии зарегистрированы 976 новорождённых, что на 10,9% или 120 меньше по сравнению с апрелем 2024 года. В том числе зарегистрированы 517 мальчиков и 459 девочек.

Таким образом, по новой методике учёта, введённой в 2025 году, число зарегистрированных новорождённых в Латвии остаётся ниже тысячи шестой месяц подряд. В ноябре 2024 года было зарегистрировано 959 новорождённых, в декабре — 933, в январе этого года — 881, в феврале — 890, а в марте — 985.

За первые четыре месяца этого года в Латвии зарегистрированы 8945 умерших — на 6,1% или 586 меньше, чем за тот же период 2024 года, когда был зарегистрирован 9531 умерший.

Таким образом, за первые четыре месяца этого года число умерших на 5213 превышает число родившихся, тогда как в аналогичном периоде прошлого года этот разрыв составлял 5199.

В первые четыре месяца 2025 года в Латвии зарегистрировано 1974 брака, что на 21,6% или 350 больше по сравнению с тем же периодом 2024 года.

По предварительным данным, 1 мая этого года численность населения Латвии составила 1,833 миллиона человек.

Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
