В приграничной зоне готовятся к отчуждению земель для укрепления государственной границы. Министерство обороны пока не назвало конкретные территории, но к земле в приграничной зоне уже проявляют интерес какие-то частники — вероятно, спекулянты, рассказывает передача «Новый день» на LSM+.

В течение двух дней депутаты Сейма из комиссий, отвечающих за государственную оборону и безопасность, объезжали восточную приграничную территорию Латвии. Уровень воды в приграничных болотах высок, дороги с трудом проходимы. Но для пограничников это обыденность.

Чтобы ускорить строительство инфраструктуры на границе, включая заграждения, сенсоры и камеры, депутаты Сейма должны принять новый закон. О нём и о необходимости создания противомобильной инфраструктуры министр обороны Андрис Спрудс говорил еще месяц назад в Зилупе. Как и при строительстве пограничного забора, для размещения заграждений планируется отчуждать земли. Новый закон также позволит Национальным вооружённым силам начать работы, даже если процесс отчуждения ещё не завершён.

Виталий Филипенок, католический священник в Зилупе рассказывает, что у его матери есть участок прямо у границы, и им уже интересовались. Скорее всего — спекулянты.

«Были люди, которые ездили и опрашивали. Говорили: мы сейчас купим у вас участок по выгодной цене, например, лес, ведь государство всё равно отнимет. Мы поняли, что это нечестные люди», — говорит он.

Жители приграничья ожидают, что им разъяснят, где и какие отчуждения предстоят. Министерство обороны конкретные территории пока не назвало.

«Ходит миф о том, сколько земли будет отчуждаться. Это не будет вся приграничная территория шириной 30 километров. Национальные вооружённые силы уже определили конкретные точки, конкретные территории и места», — отмечает Лиена Гатере, парламентский секретарь Министерства обороны (Progresīvie).

В общей сложности отчуждению подвергнутся до 2000 гектаров земли. Это примерно 600 участков. Министерство пообещало передать законопроект на рассмотрение Сейма до праздника Лиго. У депутатов сложилось впечатление, что работы по укреплению границы продвигаются вперёд.

Уже на этой неделе в Сейме планируется рассмотреть в окончательном чтении закон о введении электронной очереди на пограничных пунктах контроля