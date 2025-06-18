В следующем году расходы Латвии на оборону могут составить 4,35% от внутреннего валового продукта (ВВП), заявила сегодня после встречи с президентом Латвии Эдгаром Ринкевичем премьер-министр Эвика Силиня.

Она отметила, что правительство движется в направлении поставленной цели, чтобы обеспечить соответствие Латвии потенциалу НАТО и чтобы жители были в безопасности.

Премьер напомнила, что в Кабинете министров ранее была достигнута концептуальная договоренность о том, что Латвия будет повышать расходы на оборону до 5% ВВП. Один из шагов в данной связи - закупка 42 боевых машин пехоты ASCOD, предназначенных для вооружения еще одного батальона.

В преддверии саммита НАТО в Гааге министр обороны Андрис Спрудс сегодня на встрече с журналистами заявил, что альянс НАТО должен стать еще более мощным, а потому необходимо укреплять его потенциал. Недавно на совещании министров обороны НАТО была достигнута договоренность о целях по укреплению потенциала, а значит, существует общее понимание угрозы, что способствует реализации региональных оборонных планов, в том числе в Латвии.

При этом установленные оборонные цели недостижимы без финансового вклада, и вопрос об увеличении расходов на оборону до 5% ВВП станет предметом крупнейшей дискуссии на саммите. Латвия подает пример: в прошлом году ее расходы на оборону составили 3,3% от ВВП, в этом году - 3,7%, а в следующем году страна будет продвигаться к преодолению границы в 4%, чтобы позже достичь 5%, подчеркнул Спрудс.

Министр напомнил, что во вторник правительство поддержало предложение Министерства обороны о покупке 42 дополнительных боевых машин пехоты ASCOD и предложение министерства об увеличении численности военнослужащих Национальных вооруженных сил на 500 военнослужащих с 1 июля текущего года.

Кроме того, недавно Минобороны подписало рамочный контракт со шведским предприятием "Saab Dynamics AB" на поставку переносных систем противовоздушной обороны ближнего радиуса действия "RBS 70 NG" и сделало заказ на сумму 2,1 млрд шведских крон (примерно 200 млн евро). Подписан контракт с немецким предприятием "EuroSpike" на закупку противотанковых ракетных систем "Spike", боеприпасов и другой экипировки на сумму 81 млн евро, напомнил министр.

Параллельно Минобороны развивает различные технологии, например, во вторник тестировались морские дроны, кроме того, на этой неделе будут тестироваться наземные беспилотные системы, сообщил Спрудс.

Ранее сообщалось, что в НАТО достигнута договоренность о крупнейшей со времен холодной войны программе вооружений, сообщили в четверг агентству DPA источники, близкие к сторонам переговоров. Программа предполагает значительное увеличение потенциала обороноспособности и сдерживания в последующие годы, поскольку Россия по-прежнему представляет серьезную угрозу для военного альянса.

В установленные НАТО для Латвии приоритетные направления развития входит создание боеспособной дивизии, противовоздушная оборона, развитие механизированной пехотной бригады сухопутных войск, а также развитие потенциала для приема сил союзников, выяснили агентству ЛЕТА в Министерстве обороны.