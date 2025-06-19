На данный момент Россия развивает военную инфраструктуру в направлении Финляндии, тогда как в непосредственной близости от латвийской границы масштабная постоянная инфраструктура не строится, заявил агентству LETA командующий Национальными вооружёнными силами Латвии Каспар Пуданс.

Ссылаясь на публично доступную информацию, Пуданс отметил, что Россия сосредотачивает усилия на финском направлении. По мнению России, этот фланг ранее не был укреплён, там находились лишь отдельные подразделения, и действия России логичны с учётом вступления Финляндии в НАТО.

Сейчас наблюдается, какие именно подразделения предназначены для новой инфраструктуры, так как часть войск, которые могут быть выведены из Украины, могут быть размещены в этом новом Ленинградском военном округе, указал Пуданс.

«На данный момент это не создаёт угроз для нас, поскольку и ранее у нашей границы дислоцировалась Псковская дивизия, база в Острове. Вопрос скорее в том, какие конкретно солдаты и подразделения там будут находиться», — подчеркнул Пуданс.

Он также отметил, что развитие базы для постоянного размещения военнослужащих не представляет собой наибольшую угрозу, в отличие от создания полевых объектов: мест сосредоточения, госпиталей, полевых лагерей и т.п. Такой инфраструктуры вблизи латвийской границы в настоящее время не создаётся, подчеркнул командующий НВС.

Между тем, как сообщает финская общественная телерадиокомпания Yle со ссылкой на спутниковые снимки, Россия расширяет своё военное присутствие у границы с Финляндией.

На спутниковых изображениях видно строительство гарнизона артиллерийской бригады в Кандалакше, Мурманская область. Это первая явная демонстрация увеличения постоянного присутствия российских войск у финской границы.

Власти Мурманска подтвердили, что в городе, расположенном примерно в 150 километрах от границы, строится новый военный городок, а также реконструируются старые жилые блоки.

По данным Yle, изменения зафиксированы и на других армейских базах вблизи границы.

Также шведская телерадиокомпания SVT недавно сообщала со ссылкой на спутниковые снимки, что Россия расширяет своё военное присутствие у границы с Финляндией. По её данным, в Петрозаводске создано три стоянки для военной техники, каждая из которых может вмещать до 50 единиц.

В военном лагере Каменка установлены палатки на тысячи солдат, также восстанавливается база ВВС «Североморск-2», закрытая в 1998 году.

Тем не менее, эта активность России не сопоставима с подготовкой ко вторжению в Украину в феврале 2022 года.

Ссылаясь на источники в НАТО, газета The New York Times недавно также указала, что нынешнюю военную активность России нельзя сравнивать с событиями перед нападением на Украину.

Повторное вторжение России в Украину побудило Финляндию и Швецию вступить в НАТО. Протяжённость финской границы с Россией составляет 1340 километров.