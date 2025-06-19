Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Армия Латвии: у границы — спокойно, но Россия укрепляется у Финляндии 2 877

Наша Латвия
Дата публикации: 19.06.2025
BB.LV
Изображение к статье: Армия Латвии: у границы — спокойно, но Россия укрепляется у Финляндии
ФОТО: LETA

На данный момент Россия развивает военную инфраструктуру в направлении Финляндии, тогда как в непосредственной близости от латвийской границы масштабная постоянная инфраструктура не строится, заявил агентству LETA командующий Национальными вооружёнными силами Латвии Каспар Пуданс.

Ссылаясь на публично доступную информацию, Пуданс отметил, что Россия сосредотачивает усилия на финском направлении. По мнению России, этот фланг ранее не был укреплён, там находились лишь отдельные подразделения, и действия России логичны с учётом вступления Финляндии в НАТО.

Сейчас наблюдается, какие именно подразделения предназначены для новой инфраструктуры, так как часть войск, которые могут быть выведены из Украины, могут быть размещены в этом новом Ленинградском военном округе, указал Пуданс.

«На данный момент это не создаёт угроз для нас, поскольку и ранее у нашей границы дислоцировалась Псковская дивизия, база в Острове. Вопрос скорее в том, какие конкретно солдаты и подразделения там будут находиться», — подчеркнул Пуданс.

Он также отметил, что развитие базы для постоянного размещения военнослужащих не представляет собой наибольшую угрозу, в отличие от создания полевых объектов: мест сосредоточения, госпиталей, полевых лагерей и т.п. Такой инфраструктуры вблизи латвийской границы в настоящее время не создаётся, подчеркнул командующий НВС.

Между тем, как сообщает финская общественная телерадиокомпания Yle со ссылкой на спутниковые снимки, Россия расширяет своё военное присутствие у границы с Финляндией.

На спутниковых изображениях видно строительство гарнизона артиллерийской бригады в Кандалакше, Мурманская область. Это первая явная демонстрация увеличения постоянного присутствия российских войск у финской границы.

Власти Мурманска подтвердили, что в городе, расположенном примерно в 150 километрах от границы, строится новый военный городок, а также реконструируются старые жилые блоки.

По данным Yle, изменения зафиксированы и на других армейских базах вблизи границы.

Также шведская телерадиокомпания SVT недавно сообщала со ссылкой на спутниковые снимки, что Россия расширяет своё военное присутствие у границы с Финляндией. По её данным, в Петрозаводске создано три стоянки для военной техники, каждая из которых может вмещать до 50 единиц.

В военном лагере Каменка установлены палатки на тысячи солдат, также восстанавливается база ВВС «Североморск-2», закрытая в 1998 году.

Тем не менее, эта активность России не сопоставима с подготовкой ко вторжению в Украину в феврале 2022 года.

Ссылаясь на источники в НАТО, газета The New York Times недавно также указала, что нынешнюю военную активность России нельзя сравнивать с событиями перед нападением на Украину.

Повторное вторжение России в Украину побудило Финляндию и Швецию вступить в НАТО. Протяжённость финской границы с Россией составляет 1340 километров.

×
Читайте нас также:
#граница #Латвия-Россия
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
1
0
0
0
0
1

Оставить комментарий

(2)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: врачи на операции
Изображение к статье: Скандал в Фонде интеграции общества.
Изображение к статье: Эдвардс Крустс
Изображение к статье: Премьер Латвии Эвика Силиня

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Дания строит крупнейшую морскую ветроэлектростанцию: энергии хватит для миллиона домов
Техно
Изображение к статье: Три женщины за компьютером
Наша Латвия
Изображение к статье: Петр Дранга и Агата Муцениеце.
Люблю!
Изображение к статье: Дональд Трамп
В мире
Изображение к статье: «Выбери латвийский товар». Эксклюзив!
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Люди из стали: какие знаки зодиака отличаются невероятной силой духа
Люблю!
Изображение к статье: Дания строит крупнейшую морскую ветроэлектростанцию: энергии хватит для миллиона домов
Техно
Изображение к статье: Три женщины за компьютером
Наша Латвия
Изображение к статье: Петр Дранга и Агата Муцениеце.
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео