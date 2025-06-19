В окрестностях Талси, неподалеку от Нурмуйжи, среди природы и пастбищ с лошадьми живет Улдис Волмарс — доброволец, который на войне в Украине лишился обеих ног. Но после долгой реабилитации, он готовится вернуться на фронт — на этот раз как пилот дрона, пишет Otkrito.lv.

"Не боюсь умереть, боюсь, что эта война не закончится": латвийский доброволец, потерявший обе ноги в Украине, снова отправляется на фронт

Как сообщает 360TV Ziņas, два года назад Улдис переехал в пансионат в Лауциене — не только для физического восстановления после ранений, но и чтобы залечить душевные раны. Каждый день он выезжает на электрическом скутере на прогулку, чтобы встретиться со своей подругой — лошадью по имени Монсеррота. Именно ей, как признается Улдис, он благодарен за то, что снова смог обрести внутренний покой. «Из тех, с кем я служил, нас осталось только трое», — говорит он, разговаривая с лошадью.

Под позывным Батька Улдис в марте 2022 года присоединился к 59-й бригаде украинской армии. В июле в результате взрыва кассетной бомбы он потерял одну ногу, а позже — из-за гангрены — и вторую. Он стал первым латвийцем, получившим столь тяжелые ранения в этой войне. «Привет, ноги!» — с улыбкой произнес он, впервые примеряя протезы, изготовленные в клинике в Цесисе. Теперь он на восемь сантиметров ниже ростом, чем раньше, но само ощущение, что он снова может ходить, окрыляет его. «Государство выплатило мне 12 тысяч евро, потому что не смогло изготовить протезы самостоятельно», — объясняет Улдис.

«У них не было опыта работы с такими ранениями — с разорванными ногами».

Но главное — это независимость. С утра до вечера он тренируется, выполняя все передвижения и повседневные задачи руками. «Это нужно делать каждый день. Иначе ничего в жизни не получится», — говорит Улдис Волмарс. Сейчас он проводит по 4–5 часов в день в спортзале пансионата. Тренируется даже без протезов — на параллельных брусьях. Когда его десятилетний внук приехал в гости и увидел дедушку в таком состоянии, мальчик не сдержал слез.

Цель Улдиса — вернуться в украинскую армию уже этим летом, он планирует отправиться в Херсонскую область как пилот дрона. «То, что возвращает меня туда, — это не романтическая мечта, а искренняя нетерпимость к тому, что убивают женщин и детей», — объясняет он. «Я понимаю, что не могу спасти мир. Но кто-то должен делать то, от чего мир отказывается».

На вопрос о страхе Улдис отвечает: «Я не боюсь, что могу умереть. Я боюсь, что эта война не закончится». Хотя даже многие украинцы с такими травмами не возвращаются на фронт, Улдис решил иначе. «После Украины я больше не умею жить по-старому», — признается Улдис, у которого есть супруга Дигне, дочери и два внука.