Государственное агентство социального страхования (ГАСС) сообщает, что Пенсионный и социально-страховой фонд Российской Федерации (Российский фонд) до сих пор не перечислил финансирование, необходимое для выплаты пенсий за второй квартал 2025 года, пишет LA.LV .

Средства, необходимые для выплаты российских пенсий, должны были поступить в мае, однако до сих пор не получены. Кроме того, Российский фонд не перечислил финансирование и за первый квартал этого года, а также не передал обновлённые списки получателей пенсий. По оценкам ГАСС, для выплаты пенсий за первое полугодие 2025 года необходимо около 7 миллионов евро.

Ранее, 9 апреля, Российский фонд перечислил лишь 21 369,36 евро, которые были выплачены девяти лицам согласно поданному им списку.

ГАСС выплачивает пенсии РФ проживающим в Латвии лицам, которым эти пенсии были назначены в соответствии с Соглашением между Латвийской Республикой и Российской Федерацией о сотрудничестве в области социального обеспечения. (Соглашение действует с 19 января 2011 года. В четвёртом квартале 2024 года через ГАСС были выплачены пенсии РФ 9700 лицам на общую сумму около 3,5 миллиона евро.)

В социальных сетях люди выражают недоумение, как можно жить без денег так долго.

Пользователь Rendija в “X” пишет: "Шесть месяцев без пенсии. Почему эти почти 10 тысяч человек молчат?.. Почему не поднимают шум? Окей, у кого-то есть сбережения, поддержка семьи, но ведь не у всех."

Комментаторы также делятся мнениями:

"Большинство обращаются за пособиями в самоуправления. Малоимущим положен гарантированный минималный доход — 166 евро в месяц на человека + пособие на жильё."

"Похоже, Россия рассчитывает, что поднимется шум; одна из причин невыплат — провоцирование недовольства. Хотя эти пенсии на самом деле мизерные, это не основной доход."

"Интересно, что моей подруге в России уже несколько месяцев не выплачивают пособие по инвалидности ребёнка — ссылаются на 'сбой системы'. Компенсаций за неуплаченные месяцы не будет. Мне кажется, что все средства перенаправлены на войну."

"Мне кажется, что деньги берут из латвийского бюджета на непредвиденные случаи. Может, я ошибаюсь."

"Причина может быть банальна — Россия давно не предоставляет полную информацию о своих гражданах, позволяя им получать выплаты от латвийского государства, на которые они не имеют права или имеют в меньшем объёме. Подняв шум, это может всплыть наружу."

"Наверняка у них есть и латвийская пенсия, а российская была дополнительным бонусом."

"Что делает Латвия, чтобы получить деньги от России?"

"Пусть шумят в сторону Путина... Почему это должна быть проблема Латвии, если с нашей стороны всё сделано правильно и своевременно? Надо было думать, когда бегали за российскими паспортами ради досрочной пенсии."

"Европа ведь ввела санкции против России. Банки отключены от системы SWIFT. Как вообще можно перевести деньги?"