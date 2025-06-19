Государственное агентство социального страхования (ГАСС) сообщает, что Пенсионный и социально-страховой фонд Российской Федерации (Российский фонд) до сих пор не перечислил финансирование, необходимое для выплаты пенсий за второй квартал 2025 года, пишет LA.LV.
Средства, необходимые для выплаты российских пенсий, должны были поступить в мае, однако до сих пор не получены. Кроме того, Российский фонд не перечислил финансирование и за первый квартал этого года, а также не передал обновлённые списки получателей пенсий. По оценкам ГАСС, для выплаты пенсий за первое полугодие 2025 года необходимо около 7 миллионов евро.
Ранее, 9 апреля, Российский фонд перечислил лишь 21 369,36 евро, которые были выплачены девяти лицам согласно поданному им списку.
ГАСС выплачивает пенсии РФ проживающим в Латвии лицам, которым эти пенсии были назначены в соответствии с Соглашением между Латвийской Республикой и Российской Федерацией о сотрудничестве в области социального обеспечения. (Соглашение действует с 19 января 2011 года. В четвёртом квартале 2024 года через ГАСС были выплачены пенсии РФ 9700 лицам на общую сумму около 3,5 миллиона евро.)
В социальных сетях люди выражают недоумение, как можно жить без денег так долго.
Пользователь Rendija в “X” пишет: "Шесть месяцев без пенсии. Почему эти почти 10 тысяч человек молчат?.. Почему не поднимают шум? Окей, у кого-то есть сбережения, поддержка семьи, но ведь не у всех."
Комментаторы также делятся мнениями:
"Большинство обращаются за пособиями в самоуправления. Малоимущим положен гарантированный минималный доход — 166 евро в месяц на человека + пособие на жильё."
"Похоже, Россия рассчитывает, что поднимется шум; одна из причин невыплат — провоцирование недовольства. Хотя эти пенсии на самом деле мизерные, это не основной доход."
"Интересно, что моей подруге в России уже несколько месяцев не выплачивают пособие по инвалидности ребёнка — ссылаются на 'сбой системы'. Компенсаций за неуплаченные месяцы не будет. Мне кажется, что все средства перенаправлены на войну."
"Мне кажется, что деньги берут из латвийского бюджета на непредвиденные случаи. Может, я ошибаюсь."
"Причина может быть банальна — Россия давно не предоставляет полную информацию о своих гражданах, позволяя им получать выплаты от латвийского государства, на которые они не имеют права или имеют в меньшем объёме. Подняв шум, это может всплыть наружу."
"Наверняка у них есть и латвийская пенсия, а российская была дополнительным бонусом."
"Что делает Латвия, чтобы получить деньги от России?"
"Пусть шумят в сторону Путина... Почему это должна быть проблема Латвии, если с нашей стороны всё сделано правильно и своевременно? Надо было думать, когда бегали за российскими паспортами ради досрочной пенсии."
"Европа ведь ввела санкции против России. Банки отключены от системы SWIFT. Как вообще можно перевести деньги?"
Оставить комментарий(2)