Вступило в силу решение Рижского окружного суда, который признал незаконными действия латвийской национальной авиакомпании airBaltic в отношении одного из пилотов.

Латвийский профсоюз работников авиации (ЛПРА) в контексте этого сообщает: теперь работники, на которых оказывалось давление с требованием работать по ночам без возможности отказа, смогут требовать компенсацию.

Авиакомпания нарушила права пилота

Итак, во вторник, 17 июня, Сенат Верховного суда оставил без изменений постановление коллегии по гражданским делам Рижского окружного суда, тем самым утвердив его решение от 25 октября 2024 года.

Как сообщает ЛПРА, Сенат в своем решении однозначно указал, что право отказаться от ночной работы есть у любого работника в Латвии, включая членов экипажей воздушных судов.

Таким образом, была опровергнута ранее озвученная airBaltic позиция, что данные нормы не распространяются на пилотов.

Суд также установил, что авиакомпания airBaltic нарушила Закон о труде, необоснованно отказывая работникам с детьми до трех лет в возможности использовать летний отпуск, а также неправомерно возбудив дисциплинарное дело против сотрудника, сообщившего о возможных рисках для безопасности полетов.

Профсоюз не смог достучаться до авианачальников

ЛПРА подчеркивает, что данное судебное решение принципиально важно не только для конкретного сотрудника, но и для всей авиационной и транспортной отрасли Латвии. Теперь работники, на которых оказывалось давление с требованием работать по ночам без возможности отказа, смогут требовать компенсацию за эти нарушения.

Профсоюз неоднократно обращался к совету airBaltic, предупреждая: руководство компании сознательно игнорирует положения Закона о труде.

Теперь и суд подтвердил, что в компании сформировалась рабочая среда, в которой сотрудников наказывают даже за привлечение внимания к вопросам безопасности, что не только неэтично, но и создает риски для безопасности полетов.

ЛПРА призывает совет airBaltic незамедлительно оценить действия ответственных сотрудников отдела персонала и оперативного управления, а также влияние этих действий на репутацию компании и эффективность расходования ее средств.