Цветы на могилку местных биотопов - люпин захватывает латвийскую природу

Наша Латвия
Дата публикации: 20.06.2025
В Латвии в самом разгаре сезон цветения люпина — яркого и эффектного растения. Однако за внешней красотой скрывается экологическая угроза. Люпин — инвазивный вид, который вытесняет редкие и охраняемые растения, сообщает LSM+ в новостном выпуске.

Эти цветы легко заметить — фиолетовые поля люпина вдоль дорог, в заброшенных местах, на опушках леса и даже в городских парках. Завезённое когда-то как декоративное растение, люпин сегодня считается инвазивным видом, который активно распространяется в дикой природе.

«Люпин многолистный вступает в симбиоз с клубеньковыми бактериями и обогащает почву. И это плохо, потому что это может повлиять, например, на редкие и охраняемые виды, которые приспособлены к другим, более бедным условиям произрастания. Изменение химического состава почвы приводит к тому, что эти редкие виды вытесняются. На их месте могут появиться другие — например, крапива, осот, полынь — и это полностью меняет всю среду», — прокомментировала Представитель Ботанического сада Латвийского университета Анния Тия Барникова-Бондаре.

Учёные и экологи призывают — не проходите мимо. Любой может помочь: достаточно просто срывать люпины, пока они не успели дать семена. С этим и другими инвазивными видами растений можно познакомиться на интернет-странице проекта Life Latvianature.

Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
