Компания рассчитала проект нового тарифа на тепловую энергию и представила его на рассмотрение Комиссии по регулированию общественных услуг (SPRK). Проект тарифа предусматривает изменения в расходах на энергоресурсы и закупаемую тепловую энергию, однако он еще не рассчитан полностью.

Представленный в проекте тариф на теплоэнергию составляет 88,10 евро за мегаватт-час без учета налога на добавленную стоимость, к которому планируется добавить компонент выравнивания непредвиденных расходов/доходов в размере 2,05 евро за мегаватт-час. Непонятно, правда, почему мы должны платить за чьи-то "непредвиденные доходы"...

В настоящее время действующий тариф составляет 77,77 евро за мегаватт-час, и фактически клиенты платили 74,17 евро за мегаватт-час с учетом компонентов. Новый проект предусматривает, что тариф будет составлять 88,10 евро за мегаватт-час, однако клиенты должны будут платить еще 2,05 евро за мегаватт-час, то есть 90,15 евро за мегаватт-час, с учетом роста цен на природный газ за последний год.

Таким образом, в следующем отопительном сезоне ожидаемый рост цен на теплоэнергию составит около 22%, подсчитали в компании.

Расходы в холодные зимние месяцы на двухкомнатную квартиру в отремонтированном или новом многоквартирном доме могут вырасти примерно на 10 евро: с 45 до 55 евро в месяц, по оценкам компании. В неремонтированном доме с большими теплопотерями расходы могут вырасти примерно на 15-20 евро: с 70 до 85-90 евро в месяц, в зависимости от состояния дома и температуры наружного воздуха.