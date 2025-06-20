Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Полиция начинает усиленные проверки на дорогах 1 689

Наша Латвия
Дата публикации: 20.06.2025
LETA
Изображение к статье: Полиция начинает усиленные проверки на дорогах

С пятницы по 25 июня Государственная полиция будет проводить усиленные проверки на дорогах.

Начальник управления Госполиции по реагированию Юрис Янчевскис отметил, что полиция призывает отмечающих праздник жителей не садиться за руль в нетрезвом состоянии, а вместо этого отдохнуть, выспаться и при необходимости воспользоваться, например, общественным транспортом.

Полиция не хочет пугать общественность, но призывает воспринимать проверки с пониманием, подчеркнул Янчевскис.

В ходе проверок может быть временно приостановлено движение.

Кроме того, Янчевскис призвал не полагаться на то, что в предыдущие годы при проверках кто-то не был остановлен, и напомнил, что вождение в состояние алкогольного опьянения может стать роковым в судьбе самого водителя и других людей.

×
Читайте нас также:
#полиция #лиго
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
3
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: врачи на операции
Изображение к статье: Скандал в Фонде интеграции общества.
Изображение к статье: Эдвардс Крустс
Изображение к статье: Премьер Латвии Эвика Силиня

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Дания строит крупнейшую морскую ветроэлектростанцию: энергии хватит для миллиона домов
Техно
Изображение к статье: Три женщины за компьютером
Наша Латвия
Изображение к статье: Петр Дранга и Агата Муцениеце.
Люблю!
Изображение к статье: Дональд Трамп
В мире
Изображение к статье: «Выбери латвийский товар». Эксклюзив!
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Люди из стали: какие знаки зодиака отличаются невероятной силой духа
Люблю!
Изображение к статье: Дания строит крупнейшую морскую ветроэлектростанцию: энергии хватит для миллиона домов
Техно
Изображение к статье: Три женщины за компьютером
Наша Латвия
Изображение к статье: Петр Дранга и Агата Муцениеце.
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео