С пятницы по 25 июня Государственная полиция будет проводить усиленные проверки на дорогах.

Начальник управления Госполиции по реагированию Юрис Янчевскис отметил, что полиция призывает отмечающих праздник жителей не садиться за руль в нетрезвом состоянии, а вместо этого отдохнуть, выспаться и при необходимости воспользоваться, например, общественным транспортом.

Полиция не хочет пугать общественность, но призывает воспринимать проверки с пониманием, подчеркнул Янчевскис.

В ходе проверок может быть временно приостановлено движение.

Кроме того, Янчевскис призвал не полагаться на то, что в предыдущие годы при проверках кто-то не был остановлен, и напомнил, что вождение в состояние алкогольного опьянения может стать роковым в судьбе самого водителя и других людей.