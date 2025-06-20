Прохладный май - самый холодный в этом веке - и дождливый июнь представляют значительную угрозу для летних культур.

Прохладный май и дождливый июнь этого года в Латвии подвергли значительной опасности посевы яровых, сообщили агентству ЛЕТА в Центре консультаций и образования на селе (ЦКОС).

Обследуя поля перед Лиго, специалисты по растениеводству отмечают, что различные условия тепла и влаги в регионах оказали значительное влияние на потенциал урожайности. Прохладный май, самый холодный в этом веке, и заморозки повлияли на развитие растений. Погода была дождливой, в мае осадки превысили норму во многих местах, в том числе трижды в Мадоне, а в июне количество осадков оставалось высоким.

Как сообщил представитель ЦКОС Андрис Скудра, в Земгале и Курземе ситуация лучше, но в Видземе и Латгале поля значительно затоплены, и ситуация плохая.

В Видземе и Латгале чрезвычайно высокая влажность вызывает нехватку воздуха для корней растений, что приводит к пожелтению, неоптимальному усвоению питательных веществ и снижению потенциального урожая. Заболоченные поля также препятствуют уходу за растениями, а сорняки конкурируют с культурами за питательные вещества. Под воздействием влаги развиваются болезни растений.

На востоке Латвии после дождей вода скапливалась на полях и в понижениях рельефа. В результате продолжительных дождей часть затопленных площадей не была засеяна или засеяна, но посеянные горох и фасоль местами сгнили или семена были смыты.

Согласно июньским исследованиям ЦКОС, средняя урожайность яровой пшеницы может составить 3,5 тонны с гектара, овса - 2,9 тонны с гектара, ярового ячменя - 3 тонны с гектара, ярового рапса - 1,2 тонны с гектара, гречихи - 0,8 тонны с гектара, бобов - 3,3 тонны с гектара, гороха - 3 тонны с гектара и зеленой массы кукурузы - 24 тонны с гектара.