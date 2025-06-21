В среду, 18 июня, на заседании Рижской думы депутаты приняли решение о выделении 3,2 млн евро на работы по ремонту тротуаров еще на 10 участках улиц.

При этом 484 тысячи евро будет получено из муниципального бюджета, а 2,7 млн евро возьмут в долг у Государственного казначейства.

Что очевидно: рижанам, которые проживают в непосредственной близости от дорожных работ, придется считаться с временными неудобствами.

Всего в течение этого строительного сезона будет проведена реставрация тротуаров более чем на 50 улицах Риги.

Сейчас работы по восстановлению дорожного покрытия уже ведутся в 17 местах.

Новое финансирование на восстановление выделено следующим объектам:

улица Вайнодес на участке от улицы Гимнастикас до К. Улманиса гатве;

улица Тадайкю на участке от улицы Валдеку до улицы Вайнодес;

улица Вентспилсс на участке от улицы Калнциема до улицы Крузес;

улица Золитудес на участке от улицы Приедайнес до улицы Акации;

улица Балдонес на участке от улицы Слокас до улицы Грегора;

улица Стендес;

улица Дарзиню на участке от линии Дарзиню, 51, до улицы Латгалес;

улица Яногу;

улица Лаймдотас на участке от улицы Баяру до улицы Бикерниеку;

улица Ледманес.

Для каждого объекта срок выполнения работ разный. В зависимости от объема работ — от 10 до 110 календарных дней.