Новая стихия идет на Латвию - синоптики обновили прогноз 2 55128

Наша Латвия
Дата публикации: 23.06.2025
BB.LV
Изображение к статье: Новая стихия идет на Латвию - синоптики обновили прогноз
ФОТО: Unsplash

Ливень и порывы ветра до 68 километров в час.

В Янову ночь в большинстве регионов страны возможны дожди, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии. Ветер в середине ночи будет дуть с юго-запада и запада, в прибрежных районах порывами до 15-19 метров в секунду.

Ночью столбик термометра не опустится ниже +12, +15 градусов.

В Риге дождь ожидается во второй половине ночи, когда через город пройдет более обширная зона осадков и появится вероятность грозы. Будет дуть преимущественно умеренный юго-западный, южный ветер.

Температура в столице опустится до +13, +14 градусов.

В Янов день также ожидается преимущественно облачная погода. Временами будут идти дожди, местами сильные ливни и грозы. Самые сильные осадки ожидаются на севере Курземе.

Ожидается юго-западный, западный ветер порывами до 15-19 м/с ночью на побережье и внутри страны, с середины дня на побережье он усилится до 20-22 м/с.

В Латвию будет поступать более холодная воздушная масса, поэтому температура воздуха повысится всего на несколько градусов по сравнению с ночной, потеплеет до +13..+ 18 градусов.

В Риге погода будет преимущественно облачной, возможны ливни и грозы. Будет дуть умеренный или умеренно сильный юго-западный ветер, порывистый вечером. Температура воздуха не превысит +15, +16 градусов.

