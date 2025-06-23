Земля слухом полнится. Среди латвийского народонаселения быстро разлетелась весть о грядущем повышении пенсионного возраста, хотя власти ни о чем таком пока не помышляют. Впрочем, это лишь пока не помышляют. Все может быстро измениться.

Неравная смена поколений

Источником слухов, возможно, помимо своей воли стал один депутатов Сейма от оппозиции. «Совсем скоро неизбежно придется повышать пенсионный возраст до 70 лет. Этот вопрос годами никто не решает и не хочет решать, потому что легких и быстрых решений нет, а в политике мышление ограничено четырьмя годами», – заявил в одной из социальных сетей депутат после публикации последних демографических данных по Латвии.

Депутат также ссылается на сообщение финансового и налогового эксперта Латвийской конфедерации работодателей Яниса Херманиса. Тот написал: «В начале 2025 года пенсионного возраста достигли более 26 тысяч человек, а на рынке труда их заменят примерно 16 тысяч. Через 25 лет на пенсию захотят выйти около 28 тысяч, а занять их место смогут примерно 12 тысяч человек».

Далее все понятно – работающих все меньше, пенсионеров – все больше. Откуда возьмутся деньги на содержание тех, кто трудиться уже не может в силу возраста?

Датчане всех огорошили

Дискуссия в соцсетях на эту тему в итоге получилась знатная и выплеснулась за пределы виртуального пространства. Кое-кто уже рассказывает о повышении пенсионного возраста как о свершившемся факте – дескать, в Сейме об этом заявили. Не все, оказывается, понимают разницу между парламентской оппозицией и позицией.

Поспешим успокоить – латвийские власти пока не имеют никаких планов повышения пенсионного возраста. Его поднимали помаленьку каждый год, пока 1 января 2025 года он не достиг 65 лет. Дальше его трогать никто не собирается. Пока, естественно. Ситуация ведь может измениться. С другой стороны, кто из правящих политических сил рискнул бы сейчас выступить с таким опасным предложением?

Масла подлила в огонь и недавняя новость, пришедшая из Дании – там действительно решили поднять пенсионный возраст до 70 лет, первыми из всех европейских стран.

В 2006 году Дания привязала возраст выхода на пенсию к средней ожидаемой продолжительности жизни. И теперь пенсионный возраст в стране пересматривается каждые пять лет. До сих пор пенсионерами в Дании становились с 67 лет.

Согласно новому закону, повышать пенсионный возраст будут поэтапно: до 68 лет – с 2030 года, до 69 лет – с 2035 года и до 70 лет – с 2040 года. То есть первыми на пенсию в 70 лет выйдут люди, родившиеся в 1971 году.

По словам авторов нового закона, увеличение пенсионного возраста нужно в условиях изменяющейся демографической ситуации, а именно – продолжительность жизни устойчиво растет, а с ней и количество пенсионеров. Профсоюзы были против – дескать, все ли граждане будут в состоянии эффективно работать до 70 лет? Но решение уже принято, пардон.

Несите ваши денежки

Возможно, слухи подогревают и латвийские банки. В последнее время они фонтанируют пресс-релизами, в которых пугают своих клиентов будущим коллапсом пенсионной системы страны. Мол, на государственную пенсию особо не рассчитывайте – она будет крохотная. Коммерческий интерес банков к теме понятен – они намекают, чтобы граждане несли к ним свои деньги копить на старость. Но с другой стороны, доводы ведь у них железобетонные.

«Продолжительность жизни в Латвии растет, – сообщает один из банков. – На данный момент она составляет в среднем 75,5 лет. Это означает, что в будущем мы будем жить дольше и проводить больше лет на пенсии, чем нынешние пожилые люди. Сейчас на одного пенсионера в среднем приходится 2,5 работающих. Однако прогнозы на будущее не столь оптимистичны – к 2050 году это соотношение может снизиться примерно до 1,3 работающих на одного пенсионера».

«Если демографические тенденции сохранятся, то к 2050 году сумма, которую государство сможет выплачивать пенсионерам из первого уровня пенсионной системы, составит лишь около 25% от последней полученной зарплаты, что совершенно недостаточно для обеспечения финансово стабильной старости. Чтобы проводить старость, максимально не беспокоясь о деньгах, уровень дохода в пенсионном возрасте должен составлять не менее 70% от средней заработной платы, получаемой в трудовой деятельности», – указывает банк.

Трудно не согласиться с финансовым учреждением. Но никакого решения, кроме заноса личных денег граждан в закрома банка, оно, учреждение, не предлагает. Будто у людей где-то валяются лишние средства, которые отложить на старость им мешает лишь лень или незнание. Большинство жителей страны живут от зарплаты до зарплаты, какие уж тут накопления.

И слышать не хотим

Ситуацию могло бы исправить давно запатентованное в Западной Европе средство – завоз трудовых мигрантов. Но в Латвии об этом и слышать не хотят. В латышской прессе по этому поводу упоминают в виде возможной палочки-выручалочки реэмиграцию. Но что-то очень сомнительно, что она может существенно увеличить число жителей.

Власти ведут работу по возвращению уехавших уже не один год, но пока успехи не выдающиеся. Примерно по 10 тыс. человек в год пока возвращаются, но это демографическую ситуацию страны существенно улучшить не может. Ведь другие люди продолжат Латвию покидать. Пусть и не в таких больших количествах, как в 2010-х годах, но все равно отток населения есть.

Учитывая все эти факторы, картина вырисовывается печальная. Повышать пенсионный возраст власти боятся, завозить мигрантов – ни-ни. Рождаемость в стране тоже существенно поднять не получится – этого не смогла ни одна страна ни на Западе, ни на Востоке. Так что перспектива пока такая – мизерные пенсии у большинства населения лет так через десять-двадцать. Они, пенсии, впрочем, и сейчас не огромные.

Обратно в прошлое

Сто лет назад в Латвии пенсии по старости получали лишь военные и госслужащие. Первые пенсии в сегодняшнем понимании были назначены в стране 1920 году. Они полагались только семьям погибших на войне военнослужащих.

В 1922 году круг получателей пенсий был расширен. Госпособия начали выплачивать военнослужащим, госчиновникам, министрам, послам и судьям. Трудовой стаж должен был быть не менее 20 лет. В 1931 году страна разбогатела настолько, что закон «О пенсиях» опять переписали. В круг получателей пенсий были добавлены все остальные работники госучреждений со стажем работы не менее 25 лет, включая учителей. Пенсионный возраст был установлен на уровне 55 лет.

Но всеобщая пенсионная система появилась в Латвии лишь в 1956 году, когда ее ввели в остальном СССР. Впрочем, советским колхозникам пенсии по старости тогда не полагались. Работникам села их стали выплачивать только в 1964 году.

Так что жителям Латвии, похоже, придется возвращаться в прошлое. Причем даже не столь отдаленное.