Грозы и ливни могут испортить Янов день 1 515

Наша Латвия
Дата публикации: 24.06.2025
BB.LV
Изображение к статье: Грозы и ливни могут испортить Янов день
ФОТО: LETA

На Янов день в Латвии в основном ожидается облачная погода. Местами пройдут дожди, возможны сильные ливни и грозы. Наибольшее количество осадков прогнозируется на севере Курземе, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (ЛЦОСГМ), пишет ЛЕТА.

Ожидается юго-западный и западный ветер, который ночью на побережье, а днем и в глубине материка порывами достигнет скорости 15–19 м/с, а с середины дня на побережье усилится до 20–22 м/с.

На территорию Латвии поступит более холодная воздушная масса, поэтому температура воздуха по сравнению с ночью повысится лишь на несколько градусов — воздух прогреется до +13…+18 градусов.

В Риге будет преимущественно облачно, временами пройдут дожди, возможна гроза. Будет дуть умеренный и порой достаточно сильный юго-западный ветер, который к вечеру станет порывистым. Температура воздуха не превысит +15…+16 градусов.

Автор - Юлия Баранская
