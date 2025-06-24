На Янов день в Латвии в основном ожидается облачная погода. Местами пройдут дожди, возможны сильные ливни и грозы. Наибольшее количество осадков прогнозируется на севере Курземе, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (ЛЦОСГМ), пишет ЛЕТА.

Ожидается юго-западный и западный ветер, который ночью на побережье, а днем и в глубине материка порывами достигнет скорости 15–19 м/с, а с середины дня на побережье усилится до 20–22 м/с.

На территорию Латвии поступит более холодная воздушная масса, поэтому температура воздуха по сравнению с ночью повысится лишь на несколько градусов — воздух прогреется до +13…+18 градусов.

В Риге будет преимущественно облачно, временами пройдут дожди, возможна гроза. Будет дуть умеренный и порой достаточно сильный юго-западный ветер, который к вечеру станет порывистым. Температура воздуха не превысит +15…+16 градусов.