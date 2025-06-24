Эвфемизмы – наше все! Для того чтобы скрыть маразм нынешнего военизированного законотворчества в стране, придумывают нарочито туманные формулировки.

Например, нормативный акт, запрещающий приобретение недвижимости гражданами России и Беларуси, живущими в Латвии, назван Законом об ограничении сделок, угрожающих национальной безопасности. Запрет на выезд из страны лицам, которых сочли секретоносителями – Законом о предотвращении мероприятий, угрожающих национальной безопасности.

Преисполненные собственной важности

Вообще-то суть законодательного документа должна отражаться с самого его начала. Однако 1-я статья, к примеру, закона о «невыездных» не вносит ясности – чего же, собственно, хотят добиться авторы.

Зато мы сразу понимаем, как велики достижения страны и сколь коварны ее враги:

«Поскольку Латвийская Республика как демократическое, правовое, социально ответственное и национальное государство обязана предусмотреть и своевременно осуществить соответствующие принципу самозащищающейся демократии необходимые, целенаправленные и соразмерные мероприятия по недопущению или предотвращению угрозы демократическому государственному строю и лица должны быть готовы к тому, что некоторые их права могут быть ограничены, целью настоящего Закона является предотвращение или уменьшение дальнейшей возможности направленных против национальной безопасности Латвии вредных и опасных мероприятий Российской Федерации и Республики Беларусь».

А вам – нельзя!

Что же касается имущественных прав, то вот что мы имеем на выходе из статьи 2 Закона об ограничении сделок, угрожающих национальной безопасности:

«Настоящим Законом устанавливается, что получить недвижимую собственность или ее часть в Латвийской Республике запрещается:

Российской Федерации и Республике Беларусь; гражданам Российской Федерации и Республики Беларусь; юридическим лицам, зарегистрированным в Российской Федерации или Республике Беларусь; юридическим лицам, в которых 100% от долей (акций) основного капитала соответствующего юридического лица принадлежат юридическим лицам, зарегистрированным в Российской Федерации или Республике Беларусь; юридическим лицам, в которых подданным Российской Федерации или Республики Беларусь в виде прямого или косвенного участия принадлежит по меньшей мере 50% от вклада или соответствующего долям основного капитала юридического лица (акциям) или истинными выгодоприобретателями которых являются подданные Российской Федерации или Республики Беларусь; юридическим образованиям, которые созданы в Российской Федерации или Республике Беларусь или истинными выгодоприобретателями которых являются подданные Российской Федерации или Республики Беларусь».

Все случаи предусмотрели, кроме одного исключения (не звери же). Итак, россиянин или белорус, по статье 4, имеет право обрести жилплощадь, если таковая приобретается:

на основании вступившего в силу постановления суда, которым разрешен спор о принадлежности недвижимой собственности;

путем законного наследования;

в результате прекращения сделки о разделенной собственности, присоединяя к своему квартирному имуществу соответственную функционально необходимую часть определенного земельного участка;

в результате сделки, происходящей во исполнение международных обязательств Латвийской Республики.

То есть, во вроде бы совершенно режимном законе остается достаточно просторный люфт, который можно расширять при помощи настырных адвокатов. По факту, что-то в Латвии купить россияне и белорусы смогут, только оформляться это будет уже не как обыкновенная покупка – но в сложном виде.

Похоже, для того все и задумывалось – чтобы «кормить» своих собратьев по юридической гильдии. Недаром в тексте законопроекта о недвижимости оказалась и поправка парламентского секретаря Министерства юстиции Лаумы Паэглькалны, предусматривающая, что граждане РФ и РБ смогут получить недвижимость «путем наследования, если имущество наследуют супруг или родственники до четвертой степени (включая)». Ну а документики по родству представить – если сделка касается миллионных имуществ в той же Юрмале, дело плевое…

Кстати, в Сейме уже накопилась целая пачка писем граждан РФ и РБ, осуждающих режимы Путина и Лукашенко и умоляющих национальных законодателей сохранить за ними сделки по купле-продаже.

Юрмальская «Рублевка» в глубокой заморозке

Наибольшие шансы каким-то образом сдвинуть лед по теме собственности приобретает Рижское взморье. Пока же из-за примененных к России и Беларуси санкций в Латвии заморожено 103 объекта недвижимости. Более половины из них – в Юрмале.

Например, в доме эксклюзивных апартаментов на улице Мадонас квартира есть у знаменитой певицы Ларисы Долиной. «Она поддерживает вторжение России на Украину, – обличал ее канал ТВ3, – и выступала на оккупированном Донбассе, поэтому в последние дни прошлого года включена в санкционный список Европы, а ее квартира арестована».

«Здесь почти все квартиры принадлежат иностранцам», – об этом в информационном докладе МВД правительству еще недавно писала Земельная служба, выделяя конкретный дом как яркую характеристику последствий политики временных видов на жительство.

Среди элитарных домов Юрмалы, кроме прочего, находился принадлежащий государству незастроенный участок земли со старыми фундаментами кафе. Несмотря на выдающееся местоположение в центре города-курорта, местечко приносило только убытки. Компания по управлению государственной недвижимостью продала земельный участок за 394 тысячи евро с аукциона, и землю на Мадонас приобрел гражданин России Андрей Клиновский. Его отец – Тимофей, известен на родине как человек, создавший подмосковный поселок у известного Рублевского шоссе, где живут богатейшие и влиятельные политики и чиновники страны…

Согласно признанию члена правления ГАО Valsts nekustamie īpašumi Андриса Варны, которое тот озвучил латвийскому ТВ, непосредственно перед началом крупномасштабного вооруженного конфликта на Востоке Европы, государственная компания ЛР продала в Юрмале 30 своих объектов, из них десяток непосредственно иностранцам (прочие, скорее всего, тоже – только путем посредников).

«Мы также информировали Службу финансовой разведки о том, что там есть какая-то информация, которая кажется нам подозрительной».

Судьба баронской усадьбы

Особо впечатляет сделка, которую Латвия в лице ГАО Valsts nekustamie īpašumi заключила с гражданином РФ Мухамметгулы Гатиевым. Ему теперь стало принадлежать роскошное, хотя и запущенное, поместье Майормуйжа. Чтобы посмотреть на остатки баронской роскоши, нужно, направляясь из Риги в Юрмалу, не подниматься на виадук в Дзинтари, а ехать прямо, затем поплутать немного по улочкам той части Майори, что расположена за железной дорогой, близ реки, и увидишь величественный дом с колоннами.

Резиденцию курляндских дворян фон Фирксов возвел в 1910 году выдающийся архитектор Вильгельм Бокслаф. Собственно, и название этой части Юрмалы появилось от слова «майорат», то есть «неделимое поместье». И вот спустя 115 лет прекрасная, но запущенная усадьба, в которой в социалистические времена растили деток, оказалась в собственности некоего толстосума. Между прочим, по данным Dienas Bizness, отнюдь недорого – за 699 084 евро 97 центов. Да за такие деньги в Риге сейчас хорошую квартиру предлагают, а тут двухэтажный особняк площадью 1054 кв. м!

Воистину, успели господа сесть в последний вагон национальной недвижимости. Ну а прочие – по шпалам, по шпалам.