Зрители LTV в шоке: на Лиго в эфире звучали песни Паулса на русском языке

Наша Латвия
Дата публикации: 24.06.2025
BB.LV
В праздничной программе LTV1 на Лиго был показан архивный концерт Раймонда Паулса «В кабачке у Паулса», в котором звучали песни Маэстро не только на латышском, но и на русском языке, сообщает tautaruna.lv.

Этот факт вызвал в твиттер-сообществе большое возмущение, так как пользователи соцсети посчитали, что в латышские праздники песням на русском языке не место.

Пользовательница Elīna Treija в социальной сети X подняла этот вопрос: «Неужели в канун Янова дня на LTV1 должны звучать песни на русском языке? То, что это старый концерт Раймонда Паулса, — не оправдание. За 30 минут уже вторая песня на русском. Кто - тот, кто раздражает людей? Неужели недостаточно “репертуара” LTV7?»

Комментаторы посчитали, что на LTV либо неадекватно оценили праздничную программу, либо намеренно транслировали контент, не соответствующий латышским традициям.

В комментариях писали:

«Наверняка это просьба SIF (Фонд интеграции общества) — для интеграции латышей в великую русскую нацию.»

«Давно не смотрю эти каналы по русификации и другим не советую!»

«Чего ещё ждать от этого учреждения-предателя?»

«Я подумал ровно то же самое. Серьёзно?! Передача, которая никак не связана с тематикой Яновых праздников, зато на русском языке?! "В кабачке у Паулса". И что? Прикрываемся именем Маэстро и позволяем себе русификацию даже на Янов день?»

#Раймонд Паулс
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
