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Делят шкуру искусственного интеллекта: в Латвии ждут компьютерные гигафабрики 3 1062

Наша Латвия
Дата публикации: 25.06.2025
BB.LV
РТУ мечтает развивать суперкомпьютеры. Фото: РТУ.

РТУ мечтает развивать суперкомпьютеры. Фото: РТУ.

Когда 35 лет назад ваш автор впервые засел за персональный компьютер IBM, это казалось победой над шкафами советских ЭВМ, занимавших в родном Политехе пол–этажа лабораторного корпуса.

Однако нет ничего нового, кроме забытого старого: РТУ опять применяет огромные серверы, служащие, однако, уже основой для искусственного интеллекта (ИИ).

Впереди, с Европой всей: пять слагаемых успеха

"Континент искусственного интеллекта", — так Европейская комиссия определила будущее Старого Света. Если верить сообщению главной исполнительной структуры ЕС, в настоящее время в странах Евросоюза действует 6800 предприятий, принадлежащих к данной "общине стартапов и новаторов ИИ". В задачи властей государств–участников входит "обеспечение устойчивости единого рынка, что особенно важно для конкурентоспособности ЕС и его дальнейших инноваций в нынешнем геополитическом контексте".

Комиссия Сейма по делам Европы под председательством Эдмундса Цепуритиса ("Прогрессивные") изучила представленные брюссельской Еврокомиссией 5 магистральные направлений ИИ:

  1. Инфраструктура данных. Расширение публичных инноваций и исследований для совершенствования передовых моделей включает в себя "создание эффективных гигафабрик, интегрируя в центрах данных массивную компьютерную мощность".

В этом отношении может помочь европейский центр ядерных исследований CERN, объединяющий ученых, предпринимателей и инвесторов, проводящих т. н. Moonshots (стрельбу по Луне) — целевые, прорывные проекты в здравоохранении, биотехнологиях, промышленных роботах и науке в целом. Исследовательский проект Европы — RAISE — объединяет всех ученых Старого Света в практиках ИИ.

  1. Необходимо обеспечить доступ всех исследователей к высококачественным данным ИИ. В рамках Евросоюза готовится Стратегия союза данных, обеспечивающая их обобщение и обмен.

  2. В промышленности и науке ЕС концентрируются мегаобъемы ИИ, переводя их в практическую плоскость капитализации, использования в публичном управлении. В ближайшие 3 года заработают финансируемые Евросоюзом программы.

  3. ЕС создает базу талантов искусственного интеллекта; перспективными трудовыми ресурсами служат женщины и жители "третьих государств".

  4. Большой единый рынок ЕС является "значимым активом с единой ясной совокупностью правил", которая включает в себя также акт об искусственном интеллекте. Цель — предотвратить раздробленность рынка и увеличить доверие общества к технологиям ИИ.

На подхвате у LUMI

Институт математики и информатики ЛУ и Факультет электроники и телекоммуникаций РТУ уже давно включились в проект BalticGrid, проводя расчеты и направляя результаты в CERN. Хранение компьютерных данных со временем перешло в "облака" (cloud computing), а на базе РТУ сформировался центр HPC (High–Perfoming Computing, высокоскоростных вычислений).

Тем не менее сфера применения суперкомпьютеров недостаточно велика — в ЛР только менее 20% предпринимателей обладают информацией о данной технике и 5% знают, как использовать их для зарабатывания денег, в т. ч. европейских. Хотя средств это требует отнюдь не космических: по ситуации на 2024 год Рижский технический университет готов обеспечить развитие в среднем на 500 тыс. евро. В настоящее время данная сумма поступает от частных жертвователей, собственных доходов, участия в проектах Европы при поддержке Министерства образования и науки.

Примером интеграции суперкомпьютеров в экономику страны для Латвии может послужить Финляндия: в 37–тысячном городе Каяни находится LUMI — самый мощный суперкомпьютер Европы и третий в мире. Потребляемая им мощность в 6 мегаватт сравнима с 5–6 тысячами средних квартир в Риге, или освещением крупного стадиона, либо энергозатратами фабрики, крупного офисного здания или торгового центра.

Для своей работы LUMI получает ток от местных ГЭС, коими столь богата Финляндия, а выделяемое серверами тепло идет… на отопление города! Его общая трудоспособность эквивалентна 1,5 миллиона ноутбуков, если сложить их друг на друга, получится башня в 30 км.

Малые дела национальных стартапов

Пока что успехи наших инноваторов в сфере искусственного интеллекта не часто ощутимы, что называется, на земле. Тем ценней выглядят некоторые из них:

  • С помощью суперкомпьютера просчитана работа протеза сустава ладони, распечатанного на 3D–принтере, что позволило оптимизировать производство и понизить цену продукта.

  • Создана ИИ–платформа для анализов патентов новых лекарств с экономией примерно 30% средств.

  • На латышском языке проведено исследование работы суперкомпьютеров, бесплатно доступное для пользователей.

Практика государств ЕС показывает, что даже те их них, что длительно находятся в существенно худшей, чем Латвия, экономической ситуации — способны на амбициозные проекты в сфере фабрик данных и искусственного интеллекта. В частности, Греция выстроила центр ИИ Pharos, целую экосистему стартапов, малых и средних предприятий. Эта фабрика данных использует суперкомпьютер Daedalus с огромными вычислительными возможностями и жидкостным охлаждением.

В Болгарии действует суперкомпьютер Discoverer ++, объединенный с европейскими коллегами. Цель — инновационное сотрудничество академических кругов, промышленности и публичных учреждений.

200 миллиардов евро для европейского ИИ

Такая, вне преувеличений, фантастическая сумма для науки Старого Света была озвучена на саммите действий искусственного интеллекта в феврале 2025 года в Париже.

Главное в планируемой модели ИИ — непрестанное его самосовершенствование, на основе конкретных данных и задач от пользователей.

В этом плане именно отстающие государства ЕС имеют все шансы за малые сроки и средства — нарастить свой потенциал и сократить отрыв от богатой Старой Европы. Для сравнения — сейчас та же постсоциалистическая Словения имеет уже 6 стратегических отраслей, где введен искусственный интеллект, а самая богатая страна Западной Европы Люксембург — 5.

Думается, и Латвия могла бы сделать решительный шаг в сторону будущих технологий и народнохозяйственных прибылей. Но только для того сперва необходимо немного натурального интеллекта у принимающих политические решения…

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#компьютеры #искусственный интеллект
Автор - Ник Кабанов
Ник Кабанов
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(3)
  • А
    Андрей
    25-го июня

    "В промышленности и науке ЕС концентрируются мегаобъемы ИИ, переводя их в практическую плоскость капитализации, использования в публичном управлении. В ближайшие 3 года заработают финансируемые Евросоюзом программы."

    А можно расшифровать, что имел ввиду докладчик, когда говорит про "переводя их в практическую плоскость капитализации"? Что это значит для "Прогрессистов" - мега РАСПИЛ? "Оборону" отдали националам, "прогрессисты" после Air/RailBaltic замахнулись на евро-фонды по части нейросетей (которые модно называют "ИИ")?

    Что тут сказать? - "Да за такой куш, любой начнёт рисковую игру!" ?

    5
    1
  • К
    Кайзер
    25-го июня

    С такими ценами на электричество и такими налогами, сколько щёки не надувай (хоть как рыба-шар), а придётся развивать сначала естественный интеллект ! ;-)

    23
    1
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    25-го июня

    немного натурального интеллекта - Интересно, о каком натуральном интеллекте можно говорить, если в кармане только справка об окончании 4 классов сельской школы7

    13
    0
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