Доступность медицинской помощи в Латвии - особенно в регионах - сегодня находится на грани краха. Такое мнение высказала руководительница «Елгавской клиники» Кинтия Барлоти, которая призывает политиков мыслить в государственных масштабах, а не проводить бюрократические эксперименты над судьбой молодых врачей.

«Это аксиома — чтобы болезни не перешли в хроническую стадию, их нужно выявлять своевременно», — подчеркивает Барлоти. «А для этого необходимо, чтобы пациенты вовремя обращались к врачу и не откладывали визит». Однако реальность иная — доступ к медицинской помощи и цены на лекарства стали двумя главными препятствиями.

Из-за дефицита местных врачей — надо возвращаться к модели распределения практики

Барлоти напоминает, что в Латвии уже годами существует система, при которой государство оплачивает обучение в медицинском вузе при условии, что молодой врач отработает определенное время в государственном или муниципальном медучреждении.

«Такая модель успешно работает даже в Германии — не нужно изобретать велосипед», — говорит она.

Однако на практике этим методом закрываются не только вакансии в регионах, но и дежурства в крупных рижских больницах. В то же время появляются абсурдные предложения — например, продлить резидентуру семейных врачей еще на год, чтобы будущий доктор изучал основы бизнеса.

«Серьезно?! В условиях острого дефицита врачей в стране мы еще больше сократим приток молодых медиков?» — риторически спрашивает Барлоти.

Врачи выходят на пенсию, а новых нет

Из 1206 семейных врачей, у которых заключен договор с НСЗ (Национальной службой здоровья), уже 366 достигли пенсионного возраста, и еще 172 смогут это сделать в ближайшие пять лет. Это значит, что в стране в ближайшие годы потребуется минимум 150 новых семейных врачей.

«Если продлить резидентуру, мы столкнемся с огромной “черной дырой”, когда в регионах просто не будет семейных врачей», — предупреждает Барлоти.

По ее мнению, если навыки управления действительно необходимы, их можно получить в виде курсов уже в ходе работы, а не задерживать выход медика в профессию.

Цены на лекарства: есть еще инструменты для их снижения

Барлоти положительно оценивает действия министра здравоохранения Хосама Абу Мери, начавшего решать вопрос с ценами на лекарства, но считает, что нужно идти дальше.

«У нас есть как минимум еще пара инструментов, чтобы существенно снизить цены на лекарства», — отмечает она.

Один из ключевых шагов — отказ от посредников (оптовиков) при закупках медикаментов для больниц. Предложение, сделанное в прошлом году, разрешить медучреждениям закупать лекарства напрямую у производителей, позволило бы снизить расходы на 130 миллионов евро в год.

«Это серьезный и государственно ответственный шаг», — подчеркивает Барлоти. «Стоимость лечения существенно снизится».

Амбулаторным учреждениям — тоже право на прямые закупки

Следующим шагом, по ее словам, должно стать расширение возможности закупать лекарства напрямую у производителей и для амбулаторных медицинских учреждений. Это позволило бы снизить себестоимость услуг и уменьшить расходы пациентов.

«Однозначно получателями выгоды станут пациенты», — подчеркивает она.

Аптеки при клиниках как способ усилить конкуренцию и снизить цены В данный момент медицинские учреждения могут сдавать помещения в аренду только коммерсантам, но Барлоти считает, что клиникам нужно разрешить открывать собственные аптеки. Это создало бы конкуренцию и снизило бы цены на лекарства до 40%.

«Эффект был бы аналогичен разнице цен на продукты между Латвией и Эстонией — там конкуренция работает, и цены ниже», — объясняет она.