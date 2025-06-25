Позади стрессы итоговых школьных экзаменов, впереди – неизвестность. Система проверки централизованных экзаменов в средних школах Латвии устроена так, что результаты мы узнаем только в июле – тогда и станет понятно, какие вузы и сколько абитуриентов смогут принять.

Меньше бюрократии, больше английского

Прошедший в Риге форум «Высшее образование – долгосрочности Латвии» представил для Комиссии Сейма по долговременному развитию свои рекомендации:

пересмотреть численность и функции советов высших школ;

уменьшить бюрократию и перейти на реформы институционального уровня;

обеспечить последовательность, планирование, упрощение выделения финансирования вузам (в рамках госбюджета);

интеллектуальная собственность, создаваемая в вузах, должна быть обрамлена правилами о коммерциализации.

«Национальные интересы и глобальное совершенство, – как говорится в материалах форума, – требуют большей эластичности английского языка в равновесии с сохранением латышского языка».

Разумеется, в первую очередь это будет предложено иностранцам – но «профессиональные программы высшего образования краткого цикла» смогут быть востребованы и местными. Звучат и цифры предлагаемого языкового содержания – от 20 до 50 процентов.

Госязык – во главе угла

Но в это же время предполагается «предусмотреть научные проекты с финансированием для развития терминологии на латышском языке». Например, государственная программа «Летоника» призвана развивать современный латышский язык с его применением во всех отраслях науки. Что же, это серьезная заявка на успех, ждем появления новых словарей, допустим, по молекулярной биологии, нанотехнологиям...

«Это был наш продукт», – гордо заявил председатель Комиссии Сейма по долговременному развитию Угис Митревицс (Национальное объединение). По его словам, депутатам удалось наконец создать «дорожную карту» и в результате премьер-министру Эвике Силине («Новое Единство») было послано заключение: «Предложения отправлены трем министерствам для работы».

Министерство образования и науки в лице директора Департамента высшего образования, науки и инноваций Ланы Франчески Дреймане сразу обозначило: одно министерство не потянет все перемены, потому надеется на сотрудничество.

Замдиректора по вопросам введения политики и мониторинга Лиене Левада отметила, что в 2026 году пройдет уже 4 года, как работают советы вузов, и, вероятно, активная фаза их реформирования начнется осенью. На что г-жа Левада указала, что для академической среды упростят обратную связь: «Не нужно писать 75 отчетов».

Государственная канцелярия регулярно присылает свои рекомендации, как сделать академическую карьеру более прозрачной, «от первой лекции до тенурированного (пожизненного. – Прим. Н.К.) профессора». Кстати, конкуренция будет немалой: намереваются приглашать преподавателей высочайшего уровня, дабы те учили наших студентов, конечно, на английском.

Нас ждет военизация вузов?

В настоящее время в Латвии делается упор на оборонные расходы. И сегодня многие учебные заведения сотрудничают с учреждениями внутренней и внешней безопасности, так что в МОН надеются, что часть военных расходов перепадет и ему. Кстати, о силовых структурах – сейчас Департамент высшего образования ведет совместные разработки с МВД, чтобы привести в больший порядок иностранных студентов. Начнут со знания латышского языка...

Г-жа Дреймане обратила внимание также на работу Академии наук: уважаемое учреждение продолжает на госфинансировании расширять сферу латышского словоприменения. Новые термины столь важны для престижа страны!

Ждем американских студентов в Латвию!

Ирма Калниня, депутат от «Нового Единства», высказалась, что, мол, сейчас в США возникли системные проблемы в высших учебных заведениях (конфликт администрации Трампа с Гарвардским университетом – самый яркий пример), и потому тамошние студенты ищут, где бы продолжить образование. Уроженка Нью-Йорка и выпускница Университета Огайо по специальности «педагогика» порекомендовала вузам Латвии «рекламировать наши университеты!». По мнению репатриантки, можно проводить маркетинг страны и привлекать специалистов медицинской науки – онкологии, кардиологии.

«Сотрудничаем с организациями диаспоры», – сообщила чиновница. Кроме США, происходит взаимодействие с латышами из Великобритании, Германии. Однако первым вопросом для переманивания кадров являются... зарплаты. Пока же по финансированию науки «мы неизменно на последнем месте в Европе».

На первом месте – точные науки

Байба Башкере, директор Департамента развития человеческого капитала Министерства экономики:

– Для Латвии приоритетным является развитие блока дисциплин STEM (английская аббревиатура, в переводе – наука, технология, инженерия, математика. – Прим. авт.). «Одна из главных задач – создание учебных материалов. И, конечно, работодатели могут дать сведения, что нужно отраслям – на рынке идет старение рабочей силы».

Минэкономики видит возможности вклада в развитие высшего образования и через наем пока еще неактивных людей путем их переобучения. Для мотивации надо предоставлять жилье в других городах, способствуя мобильности трудовых ресурсов: ну, к примеру, чтобы преподаватель реформированного рижского вуза отправился преподавать в профессиональный колледж в глубинку...

Перемешать местных и приезжих

Действующий в Латвии Совет развития человеческого капитала работает по своей стратегии, в ней определяется заказ на высшее образование. Не последней строкой в нем будет участие иностранных студентов. Госпожа Башкере считает «довольно странным» то, что сейчас они отделены от латвийских: «Это не способствует интеграции приезжих, в особенности трудоустройству после получения диплома».

Конечно же, первоочередной задачей является удержание местных кадров, коих Байба совокупно назвала «латышскими студентами». Да уж, давно в прошлое ушли те времена, когда за свои кровные можно было получать образование в частном вузе на родном языке... Не говоря уж о временах 35-летней давности, когда, к примеру, я учился в группе РТУ под литерой K, что означало Krievu.

Вероятно, в скором будущем наши дети станут учиться в вузах Латвии с девушками и юношами из Индии и Узбекистана – немного на латышском, немного на английском. Ну и может быть, еще и великий-могучий освоят, в академическом процессе!

Между тем и без иностранного участия в руководстве вузов, похоже, не обойтись, ибо недавно закончившийся конкурс на пост директора входящей в РТУ Лиепайской академии закончился безрезультатно. А требовалось-то всего «степень магистра, срок работы руководителем 3–5 лет и безупречная репутация».