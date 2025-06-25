На следующей неделе понизят уровень воды на Рижской ГЭС 1 1455

Наша Латвия
Дата публикации: 25.06.2025
BB.LV
Изображение к статье: На следующей неделе понизят уровень воды на Рижской ГЭС
ФОТО: LETA

С 1 июля по 11 августа в водохранилище Рижской ГЭС будет понижен уровень воды в связи с запланированными восстановительными работами на гидротехнических сооружениях и защитных дамбах, которые проводят АО "Latvenergo" и ГП "Недвижимость Министерства земледелия" (НМЗ), сообщает агентство ЛЕТА со ссылкой на представителей "Latvenergo".

Для проведения восстановительных работ уровень воды в водохранилище Рижской ГЭС будет понижен и удерживаться в диапазоне от 16,25 до 16,45 метра по Латвийской нормальной высотной системе (LAS).

В этот период "Latvenergo" реализует два проекта — "Восстановление поверхностей опор водосброса Рижской ГЭС со стороны верхнего бьефа" и "Восстановление поверхности стены здания Рижской ГЭС под консолью пешеходной дорожки со стороны верхнего бьефа".

Во время понижения уровня воды основное внимание будет уделено восстановлению повреждённых железобетонных конструкций в зоне переменного уровня воды.

Одновременно "Latvenergo" удовлетворит просьбу НМЗ использовать период понижения уровня воды для восстановления собственных объектов. В этот период НМЗ проведёт восстановление инженерных защитных сооружений Рижской ГЭС, чтобы защитить Огрский край и город Огре от рисков наводнений.

Перед понижением уровня воды "Latvenergo" проконсультировалась с самоуправлениями, чтобы учесть их предложения о наиболее подходящем месяце для проведения восстановительных работ, и был выбран наиболее удобный для всех сторон период.

Период понижения уровня воды выбран таким образом, чтобы наилучшим образом сбалансировать интересы затрагиваемых самоуправлений, общества и концерна, поскольку восстановительные и инспекционные работы на гидротехнических сооружениях можно провести наиболее качественно в период между весной и осенью.

Как уже сообщалось, оборот концерна "Latvenergo" в прошлом году составил 1,704 млрд евро, а прибыль — 273,65 млн евро. Оборот материнской компании концерна в 2024 году составил 1,057 млрд евро, прибыль — 265,575 млн евро.

"Latvenergo" занимается производством и торговлей электроэнергией и тепловой энергией, а также торговлей природным газом и предоставлением услуг по распределению электроэнергии. Облигации "Latvenergo" котируются на бирже "Nasdaq Riga" в списке долговых ценных бумаг.

Автор - Юлия Баранская
