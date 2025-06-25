Хочется верить, что в результате июньских дождей ни одно хозяйство не пострадало от наводнения. Если же вам всё же пришлось с этим столкнуться, обязательно проверьте, входит ли ваша собственность в обновлённые карты паводков. В настоящее время метеоцентр актуализировал такие карты. Важно, что именно эти карты, например, используют страховые компании, поясняет передача "900 секунд" ( ТВ3 ).

Карты паводков доступны на сайте Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (ЛЦОСГМ). Здесь можно искать по названию населённого пункта или адресу, либо просто приблизить интересующую территорию и изучить её.

Представитель метеоцентра поясняет, что в Латвии в общей сложности насчитывается 29 территорий с национальным риском паводков. В настоящее время опубликованы карты паводков для ряда территорий, включая Ригу, Лиепаю, Даугавпилс, Валмиеру, Цесис и другие. До осени планируется опубликовать карты всех 29 территорий.

Карты паводков и риски рассчитываются по единой методике во всей Европейской cоюзе. При подсчёте ущерба от паводков и организации мер по борьбе с ними применяется единый стандарт.

"Кстати, страховые компании смотрят на эти карты, и существует риск, что вашу собственность могут не застраховать, если она находится на данной территории", — обращает внимание эксперт ЛЦОСГМ Янис Шире.

Эксперты Центра окружающей среды, геологии и метеорологии призывают сейчас высказывать комментарии и задавать вопросы по поводу карт паводков. Это особенно важно для органов местного самоуправления, где происходит территориальное планирование. "Очень важно, чтобы мы интегрировали эти карты в территориальные планы самоуправлений", — говорит Шире.

Представитель Министерства климата и энергетики поясняет, что паводковые карты, разработанные рядом самоуправлений, зачастую значительно отличаются от централизованных карт. Представитель министерства призывает все самоуправления использовать единые паводковые карты.

"Если самоуправление до сих пор считало возможным и разрешало строительство на потенциально затопляемой территории, то оно должно нести ответственность за последствия. Если житель или предприятие пострадают от паводка, может случиться так, что страховые компании не покроют убытки, поскольку они ориентируются на карты ЛЦОСГМ. А если не покроют, значит, самоуправление должно взять на себя эти риски", - считает заместитель госсекретаря Министерства климата и энергетики по вопросам экологической политики Рудите Весере.

В настоящее время карты паводков охватывают весенние половодья и штормовые нагоны со стороны моря. В ближайшие годы планируется включить в них также паводки, вызванные ледяными заторами и ливневыми дождями.