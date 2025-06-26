Найти точный ответ на вопрос, сколько украинцев бегут от войны в страны Балтии и почему лишь немногие из них с 2022 года получили местное гражданство, непросто, пишет nra.lv .

Число украинских беженцев в Европейском союзе в сентябре 2024 года составляло 4,197 млн человек, а в апреле 2025 года — уже 4,261 млн. Миграция беженцев продолжается как между странами ЕС, так и в другие регионы. Портал nra.lv связался с миграционными ведомствами трёх балтийских стран, чтобы выяснить, почему изменяется количество украинцев в этих странах.

Сложности с подсчётами

Внутри ЕС существуют трудности с точным подсчётом украинских беженцев, поскольку между странами отсутствуют границы. Украинцы получают временную защиту, действующую во всех странах ЕС. С этим статусом они фактически могут находиться в любой стране ЕС, если только конкретная страна не требует подтверждать своё постоянное пребывание.

Так, украинцы, получающие пособия в Германии, обязаны посещать языковые курсы и регистрироваться на них, чтобы сохранить статус беженца и доступ к помощи. Но если человек работает и не нуждается в пособиях, то он не обязан сообщать о себе властям и может работать из другой страны. Аналогичная ситуация и в Балтии. Поэтому агентства, занимающиеся контролем за беженцами, признают, что имеющиеся данные о количестве украинцев неточны.

"При пересечении границ внутри ЕС трудно или невозможно точно сосчитать людей, поэтому в случае с беженцами мы ждём окончания срока действия разрешения на пребывание, чтобы понять, продлит ли человек свой статус в Литве", — пояснили nra.lv в Департаменте миграции Литвы.

"Человек может получить временную защиту несколько раз и столько же раз её утратить, например, по собственной воле покинув Латвию и затем вернувшись", — рассказывает Мадара Пуке из Управления по делам гражданства и миграции Латвии.

"С начала полномасштабной войны 8831 гражданин Украины подал заявление на отказ от временной защиты. Кроме того, есть люди, у которых защита закончилась и которые не подали заявление на продление, из-за чего их разрешение на пребывание утратило силу. Таких людей, возможно, больше, чем официально отказавшихся от статуса, но точных данных у нас, к сожалению, нет", — сообщила nra.lv комиссар Марина Полдма из Бюро идентификации и статуса Департамента полиции и пограничной охраны Эстонии.

Сколько украинцев приняли в Балтии?

Большинство украинцев прибыло в страны Балтии в начале войны. В 2022 году в Литве зарегистрировались 66 тысяч украинцев, в Эстонии — 41,87 тысячи, в Латвии — 38 тысяч.

В 2023 году число новых беженцев составило: в Литве — 12,3 тысячи, в Эстонии — 8,7 тысячи, в Латвии — 12 тысяч.

В 2024 году эти цифры были: в Литве — 11,1 тысячи, в Эстонии — 6 тысяч, в Латвии — 25 тысяч.

По данным Управления по делам гражданства и миграции Латвии, на 1 июня 2025 года временная защита в Латвии была предоставлена 31,5 тысячи граждан Украины. Это на 6,5 тысячи меньше, чем в конце 2022 года.

Такая тенденция характерна не для всех стран ЕС. В ряде стран, таких как Дания, Финляндия и Ирландия, количество украинцев увеличилось. В то же время в Латвии оно сократилось. Однако это число может быстро измениться в зависимости от ситуации в самой Украине.

Почему украинцы покидают Латвию

Существует несколько причин, почему украинцы покидают Латвию. Во-первых, часть людей решает вернуться домой. Если возвращаться некуда — например, дом разрушен или находится на оккупированной территории — они предпочитают остаться в Латвии или уехать в другую страну.

Во-вторых, некоторых пугает близость к российской границе, и они переселяются в Ирландию, Данию, страны Пиренейского полуострова, а также в Турцию, Австралию и другие страны.

В-третьих, некоторым физически тяжело находиться в северном климате — всё-таки Украина гораздо теплее Латвии. Впрочем, точные причины возможного отъезда людей неизвестны не только в Латвии, но и в других странах Балтии.

"Мы не собираем информацию о причинах отъезда. Эти причины, конечно, разные, но в целом это или решение вернуться на родину, или переезд в другую страну, которая кажется более подходящей для жизни", — сказала nra.lv Марина Полдма из Эстонии.

Следует отметить, что с 2022 года лишь немногие украинцы смогли получить гражданство балтийских стран. "С 2022 года 50 граждан Украины получили эстонское гражданство. Среди них — те, кто жил в Эстонии ещё до начала полномасштабной войны. Возможными факторами выбора Эстонии могли быть наличие родственников в стране, близость к Украине, схожая культурная среда и хорошее сотрудничество между странами", — пояснила Полдма.

"Чтобы получить гражданство Латвии в порядке натурализации, необходимо выполнить все требования закона, в том числе владеть латышским языком. Процесс натурализации можно начать только после пяти лет непрерывного легального проживания в Латвии, — пояснила Мадара Пуке. - Гражданские лица из Украины, покинувшие страну из-за войны и проживающие в Латвии с 2022 года, пока не имеют права подать заявление на гражданство". Исключение составляют люди с латышскими корнями, если они могут это документально подтвердить.

В Литве в 2022 году гражданами стали 19 украинцев, в 2023 году — также 19, а в 2024 году — 15. Все они — лица с литовскими корнями, то есть люди, чьи родственники жили в Литве до первой советской оккупации в 1940 году. Детям и внукам таких людей предусмотрена упрощённая процедура получения гражданства. В противном случае, чтобы начать процесс натурализации, необходимо прожить в Литве 10 лет и сдать экзамены по языку, истории и другим требованиям.