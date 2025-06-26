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Женщине подарили квартиру в Риге. А что с её содержимым – тоже является подарком? 0 1125

Наша Латвия
Дата публикации: 26.06.2025
BB.LV
Женщине подарили квартиру в Риге. А что с её содержимым – тоже является подарком?

«Мама сделала на меня дарственную на квартиру, позже она умерла. Теперь сестра требует отдать половину имущества – бытовую технику, золото, картины, раз мне и так квартира от мамы досталось, а имущество должно быть поделено пополам.

Вопрос: если в дарственной не было оговорено, что находящееся в квартире имущество тоже входит в объект дарения, означает ли это, что я обязана отдать сестре часть вещей, которые были в квартире?»

Санта ТЕРЕХИНА, присяжный нотариус Рижского окружного суда:

– Как следует из вопроса, мать при жизни распорядилась своим имуществом в пользу одной из своих дочерей, подарив ей квартиру.

И здесь важно разделить два понятия: право собственности на квартиру и право собственности на находящееся в квартире движимое имущество (мебель, бытовая техника, украшения и т.п.). Если мать подарила именно квартиру и в договоре дарения не указано, что вместе с квартирой передаётся и движимое имущество, то это имущество не может автоматически считаться подаренным как составная часть квартиры.

Золотые украшения, картины и техника – это движимое имущество, которое при отсутствии оговорки в дарственной не входит в состав подарка. Поэтому, согласно Гражданскому закону Латвии, имущество, не охваченное дарением, после смерти собственника входит в наследственную массу.

Таким образом:

• если завещания не было, то все остальное имущество (в том числе украшения, мебель, техника и пр.) делится по закону между наследниками первой очереди, в данном случае между обеими сестрами;

• если завещание было, то нужно ознакомиться с его содержанием – входили ли в состав подарка золотые украшения, бытовая техника и проч.;

• если нет завещания и один из наследников не согласен с добровольным разделом, он может попытаться защитить свои права на долю в наследстве, обратившись с соответствующим иском в суд.

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Автор - Марина Блументаль
Марина Блументаль
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