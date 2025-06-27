Где как клевало? Вопрос, волнующий существенную часть мужского, а иногда и женского населения, особенно актуален летом.

Мы же с радостью можем констатировать, что правительство, со своей стороны, выполняет план искусственного воспроизводства рыбных ресурсов. Министерству земледелия до 1 июля нужно было отчитаться за работу, проделанную во исполнение Закона о рыболовстве и норм Европейского союза, которые у нас контролирует ведомство Армандса Краузе (Союз «зеленых» и крестьян) и научный институт BIOR.

Так что если в какой-то речке или озере исчезла рыба – обращаемся!

Везет Гауе и Венте

Первым пунктом в плане сельскохозяйственников значится восстановление рыбных ресурсов в публичных водах бассейнов Гауи и Венты. Ежегодно в них выпускается как минимум 7,525 миллиона мальков лосося и миноги. Это даже больше, чем на Даугаве, где в восполнение деятельности ГЭС выводят в природу 6,3 миллиона мальков. И то сказать, каскад наших гидроэлектростанций ставит Латвию на второе место в ЕС после Швеции по доле энергии воды, однако в своих турбинах нещадно перемалывает рыбье поголовье...

Всего рыбные ресурсы в стране пополняются по меньшей мере в полусотне водоемов. На особый контроль поставлены популяции угря в 7 озерах и 30 реках. Министерство земледелия отслеживает также миграционные процессы рыбы (5 проектов в году), проводит замеры и предоставляет научные рекомендации (80 в год).

Стоит отметить, что в предыдущие годы из-за целого ряда сопутствующих неблагоприятных условий (ковид, война) восстановление рыбы должным образом не велось. Но в 2024 году, наконец, выделили дополнительные средства – и вот BIOR рапортует, что в стране увеличилось число рыбы аж на 29 миллионов единиц. Если учесть, что население республики составляет 1,8 миллиона, то получим 16 рыбин на каждого, включая грудных младенцев и бабушек. Но это только прирост, а ведь основная часть рыбных косяков где-то ходит в глубинах...

Минога – мигрантка и паразитка

Любимая многими рыба подразделяется на два верхних класса: миноги (Petromyzontomorphi) и челюстные (Gnathostomata). Миноги, конечно же, «королевы» местных вод – у нас встречается четыре вида. У миноги нет четких плавников и челюстей. Характерный круглый присосный ротовой диск и семь круглых жаберных отверстий. В море и подходящих для миграции реках чаще всего встречается речная минога (Lampetra fluviatilis).

В наших пресных водах это самый промысловый вид рыбы – средний вылов свыше 80 тонн в год. Речная минога вид бродячий: взрослые особи после достижения половой зрелости с осени по весну совершают нерестовую миграцию в реки. Нерестится весной и в начале лета. После нереста – погибают. Личинки после вылупления зарываются в грунты и проводят в реке 3–6 лет, питаясь микроорганизмами. После метаморфозы мигрируют в море, где за 1–3 года достигают половой зрелости. Питаются тканями других рыб. По экологии кормления – паразитический хищник, так как в большинстве случаев жертва после присасывания гибнет.

Речная минога (Lampetra planeri) в размерах меньше речной миноги и всю жизнь проводит в пресной воде. В 2014 году в Латвии был идентифицирован новый вид, похожий на ручейную миногу – украинскую ручейную миногу (Eudontomyzon Mariae). Крупнейший в размерах вид и редкий переселенец в Латвию – морская минога (Petromyzon marinus). Ну а лучше всего, разумеется, минога горячего копчения!

68 прочих рыбок

Именно столько прочих видов вылавливается в стране. По экологическим группам проживающая в Латвии рыба подразделяется на морскую, пресноводную и рыбу-путешественницу. В Балтийском море из-за низкой солености воды, особенно в прибрежных районах, часто встречается пресноводная рыба.

Наиболее распространенные в Латвии виды морской рыбы – килька (Sprattus sprattus), сельдь (Clupea harengus), камбала (Platichthys flesus) и треска (Gadus morhua).

Килька в Латвии – наиболее вылавливаемая морская рыба: более 43 тысяч тонн в год. Могло бы быть и больше, но на вылов влияют устанавливаемые Евросоюзом лимиты. (Брюсселю, конечно, видней!) Личинки, как и взрослые особи, после вылупления питаются зоопланктоном. Размер популяции зависит в первую очередь от условий кормления и выживаемости мальков в отдельные годы.

При резком росте популяции возможно снижение темпов роста, вызванное внутривидовой конкуренцией. На вид также неблагоприятно влияют хищники, прежде всего треска. В Балтийском море килька – один из основных питательных объектов трески.

Разумеется, первым по объему в Латвии остается промышленный лов – даже с учетом радикального уменьшения во исполнение директив ЕС рыболовецкого флота, когда траулеры массово резали на металл.

Рыболовы-любители в течение года, согласно подсчетам, добывают около 500 т в год, включая раков.

Культовое хобби

Меня всегда восхищали упорством и усидчивостью рыбаки – встающие спозаранку, чтобы встретить рассвет с удочкой на потайном, одним им только известном месте. Это своего рода культовое занятие, тихая охота, сопряжено, между прочим, c рядом юридических формальностей.

Например, на Венте только с 16 июня официально открылся сезон рыболовства, который будет длиться до 31 декабря. Ранее выданные годовые лицензии не требуют продления. Бесплатные полагаются – инвалидам, малообеспеченным, лицам старше 65 лет, детям до 16 лет, владельцам прилегающих к Венте земельных участков и членам их семей, а также участникам проекта «Почетная семья» (3+ ребенка).

Самоуправление Кулдигского края установило нормы в 10 штук вимбы, она же – рыбец, или сырть. Так этот вид именуют по-русски, но в Латвии устоялось латинское, оно же латышское название Vimba vimba. Достигает она длины 60 см и массы 3 кг, максимальный возраст – 17 лет. Тело умеренно высокое, слегка сжатое с боков.

У рыбца более короткий анальный плавник и на спине между спинным и хвостовым плавником имеется хорошо заметный киль, покрытый чешуей. Рот нижний, полулунной формы; может сильно выдвигаться вперёд и вниз при питании бентосом. Спина голубовато-серая, брюхо серебристо-белое, грудные, брюшные и анальный плавники бледно-желтоватые. Перед нерестом спина темнеет, а середина брюха и нижние плавники краснеют, у самцов появляются белые бугорки на голове! Мясо рыбца – белое и вкусное, особенно в вяленом и копченом виде.

Вимбу в Венте рекомендуется вылавливать от знаменитого кирпичного моста в Кулдиге до слияния с Абавой. Что характерно – лососей можно вылавливать, фотографировать, но... тут же и отпускать. Вторник объявлен «днем пощады» – запрещено не только удить, но даже находиться близ реки с предметами рыболовства.

Ну и, конечно, краткая справка о местной рыбке не будет полной без указания на самого зловредного нелегала, круглого морского окуня (Neogobius melanostomus). Считается, что в ЛР он угодил в балластных водах судов, ранее рассекавших Черное море. И так инвазивно размножился, что представляет опасность для выживания местной ихтиофауны. Сам он, безусловно, не ядовит – но изобилует шипами и острыми костями. Так сказать, на любителя!