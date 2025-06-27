Решил посетить любимое муниципальное предприятие SIA Rīgas namu pārvaldnieks, поскольку приходящие от него счета окончательно перестали напоминать что-то из области разума. Но не про цифры монополиста пойдет речь, а про стиль общения.

Личный опыт

Рабочий день, около 14:00, входная дверь со стороны улицы Чака у вывески учреждения закрыта, звоню в домофон. Не сразу отвечает мужской голос, мол, вы зачем здесь? Объясняю суть вопроса: мне нужна руководительница Центра управления и развития портфеля домов Управления развития услуг и бизнеса Александра Цымбал.

Предлагают подойти к воротам. Там, в арке, небольшой шлагбаум на уровне колена. Выходит плотный мужчина неопределенного возраста 50+, в майке Apsardze, нуждающейся в неотложной стирке и глажке, и начинает спрашивать – кто я, откуда и по какому вопросу. Повторяю, что я корреспондент, мне нужен комментарий.

Он ищет госпожу Цымбал в разбитом смартфоне – не находит. Кому-то звонит, объясняет, потом пересказывает мне, что Александра в отпуске. Точно так же, как и в марте сего года, когда я уже пытался с этой же госпожой связаться.

«Вообще, так у нас не делается, – назидательно вещает представитель управляющей компании, – сначала нужно созвониться с пресс-службой, вам согласуют время и того человека, который может ответить на ваши вопросы».

А тем временем Госканцелярия

Данное вступление мне потребовалось для того, чтобы вы поняли – вот так у нас в Латвии обстоит с бюрократией. Той самой, для уменьшения которой 26 марта сего года по предложению премьер-министра Эвики Силини была создана спецгруппа.

Курировать ее было поручено Государственной канцелярии, а в состав вошли такие гранды «социального партнерства», как Латвийская торгово-промышленная камера, Латвийская конфедерация работодателей, Ассоциация экспортеров, Совет иностранных инвесторов в Латвии, Латвийский союз самоуправлений. И также организация инвалидов Apeirons, семейное общество Māmmām un tētiem, а также мозговые центры Providus и Laser. От государства – Банк Латвии, Бюро омбудсмена, Министерство финансов, Министерство юстиции, Министерство экономики…

Собственно, госучреждениями можно было бы и ограничиться. Но ведь нужно создать иллюзию, что у нас что-то контролирует общественность! Это как в СССР была, к примеру, общественная собственность, но и формально существовали и единоличники. И даже шуточка даже имелась: «Колхоз – дело добровольное». Присутствовали также Комитет защиты мира, Комитет советских женщин…

Ну а в нашем латвийском случае участникам мозгового штурма, с участием лиц с особыми надобностями, предложено «идентифицировать имеющиеся проблемы, порожденные административным гнетом и бюрократией». От общественников совместно с госуправленцами требуется «подготовить предложения Кабинету министров по конкретным краткосрочно и долгосрочно решаемым мероприятиям…»

Ну вот и промежуточный результат: придумано 21 мероприятие и 186 предложений! Теперь следующие этапы борьбы – до 30 июня «информировать Государственную канцелярию о возможностях их осуществления, виде и планируемом периоде…» До сентября же Кабинет министров должен получить списочек самых приоритетных дел.

Подход, ориентированный на пользователя

Из материалов, которые в июне представили депутатам Комиссии Сейма по публичным расходам и ревизии, мне удалось вычленить, что же теперь считается наиболее важным:

Получателю услуги не нужно включаться в оборот информации между государственными учреждениями.

Государственные учреждения любую информацию запрашивают только один раз, после того ею обмениваются между собой.

Общение между частными лицами и государственными учреждениями максимально оцифровано, содержание упрощено, процесс ускорен.

Электронные услуги не дублируются в бумажном формате.

Уменьшение числа отчетов и проверок.



Золотые, как говорится, слова – но вот что там по поводу снижения контроля, так это явно в пользу самой бюрократии. Теперь она станет еще более, что называется, «вещью в себе».

А можно словами и человек – человеку?

То же самое относится и к «оцифрованному общению». Мне оно, к примеру, нравится не всегда: в частности, я хотел бы лично выяснить, отчего за квартиру площадью 42,3 кв.м выписанный за июнь счет составил 218,54 евро. И почему отмеченные там повышенные накопительские расходы в 2 евро за кв. м выписаны аж за 2 месяца. А нам предлагают исключительно дигитальную форму коммуникации. Но как же в нее вместить всю гамму эмоций?

Но все-таки, справедливости ради, отметим, что есть и конкретные «плюшки» для некоторых групп общества:

Социальные предприятия, где трудятся те, кому необходима инклюзивность (инвалиды, сироты, бывшие арестанты, беженцы), – им теперь не обязательно будет проводить тотальную отчетность, проверят только те, кто ранее был уличен в несоответствиях.

Клиенты финансового института Altum, от сообществ жильцов домов до малых бизнесменов, отныне смогут проще подать заявку на деньги и предоставить менее дотошный отчет.

Предприятия среднего и крупного звена, которые пишут так называемые сообщения о долгосрочности (т.е. о соответствии экологическим и энергетическим нормам Евросоюза), смогут по-английски составлять их при помощи машинного перевода.

Инвалиды, для получения группы, более не обязаны будут проводить медэкспертизу – комиссия по трудоспособности получит все данные с ресурса e-veselība.

Переплаченные или неправильно отправленные платежи государство будет возвращать автоматически, без заявления.

Электронные счета об уходе за здоровьем автоматически будут направляться в Электронную систему декларирования Службы государственных доходов, жителям только нужно будет подтвердить их предоставление к оплате – нажав соответственную кнопочку на сайте EDS.

Зарегистрировав специальный электронный счет, пособия и платежи от государства можно будет получать без составления специальных заявлений – система и без вас знает, что положено.

Все для нашего удобства?

Кто точно выиграет от сокращения администрирования, так это строительный бизнес!

Ребята просто на глазах оттяпывают гектары от леса Бикерниеки, в конце улицы Дзелзавас, ну а в той части Кенгарагса, что за бывшим заводом «Сарканайс Квадратс», просто вырос целый мини-городок частных особняков, и все растет.

Самое интересное, что и старые частные здания обзаводятся солнечными батареями – теперь это согласовывать, оказывается, не обязательно, а надо лишь информировать о проводимых работах. А какая уж там нагрузка на сеть образуется и что с технической точки зрения – неважно. Зато домик площадью до 25 кв. м, более не требуется регистрировать в кадастровой базе данных, и записывать в Земельную книгу. Электричеством, как выше указано, можно разжиться самому. Правда, с водой проблема остается – тут полной независимости нету, хотя в том же Кенгарагсе закон не запрещает невозбранно черпать из Даугавы.

Если же дом имеет площадь до 150 кв. м, то на него НЕ требуется строительное разрешение, только надо составить пояснительное письмо. Ряд самоуправлений по Латвии предлагают на своих сайтах готовые пакеты документов и даже проекты. Правда, вся республика потом будет похожа своими домиками – ну Восточная Европа тем и отличается от Западной, что у нас жилье красивей внутри, чем снаружи…

По поводу же жильцов многоквартирных зданий в микрорайонах – им теперь не обязательно создавать общества, достаточно сформировать общину. Разница между biedrība и kopība – тонкая, но существенная. К ней мы еще вернемся, ибо законопроект в Комиссии Сейма по государственному управлению и самоуправлениям подготовлен к принятию как раз в июне.

А пока поверим на слово, что удастся сократить время на бюрократию каждого из нас – к примеру, на оформление больничных листов в 2024 году по стране выписали, ни много ни мало, 602,7 тысяч штук. Так что про уменьшение числа чиновников речь точно не идет – ну а население вроде как должно почувствовать облегчение. Такая вот латвийская сказка про волка, козу и капусту со счастливым финалом.