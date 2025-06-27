Baltijas balss logotype

«Пусть гуляет!» Депутат выставил свою сестру из дома, она теперь ночует на улице 3 2432

Наша Латвия
Дата публикации: 27.06.2025
BB.LV
«Пусть гуляет!» Депутат выставил свою сестру из дома, она теперь ночует на улице

«Я никуда не могу поехать, мне жаль эту женщину, за ней кто-то должен присматривать!» – с таким сообщением в праздничные дни на портал LA.LV обратилась жительница Кримунас, населённого пункта в Добельском крае. Женщина просила помощи, но пожелала остаться анонимной.

«Я не хочу никого наказывать. Моё единственное желание – чтобы 65-летнему человеку не приходилось жить на улице! Впервые я увидела Ингу на улице здесь, в волости. Она что-то кричала, металась... Я толком не поняла, что с ней случилось. Казалось, что она зла. Утром 20 июня я увидела, что у дерева лежит человек. Сначала подумала, может, стало плохо. Подошла ближе и увидела, что это Инга. Под головой у неё были пакеты, сама она была в курточке, тёмно-красных брюках, и я помогла ей подняться. Она вся дрожала и тряслась!»

Инга рассказала, что её выселили из дома – без одежды, без предметов гигиены. Пропали все документы: и удостоверяющие личность, и связанные с решением суда. На призывы вернуться за вещами она ответила, что это невозможно, потому что брат выгнал её из дома. Как стало известно, выселение провёл присяжный судебный исполнитель.

«Видя человека в таком беспомощном состоянии, я пыталась что-то сделать. Обратилась к людям, которые лучше знают эту женщину и её семью. Одна местная жительница решила поговорить с братом Инги – Гунаром. Он кричал, размахивал каким-то документом, что она больше не живёт в этом доме, и пусть идёт, куда хочет».

Инга утверждала, что ей некуда идти, поэтому женщина, написавшая письмо в LA.LV, дала ей матрас, одеяла, даже отдала своё пальто, чтобы та не замёрзла. Принесла еду и воду. Даже пригласила к себе домой, чтобы Инге не пришлось ночевать под открытым небом, пока ситуация не решится. Но та отказалась. Тогда женщина нашла ей место под навесом, чтобы не капал дождь и она могла видеть свой бывший дом.

«Так она чувствовала себя в безопасности. Засыпая, видела свой дом. Потом она рассказала, что ей выделили квартиру, но та в ужасном состоянии. На следующий день мы вместе пошли посмотреть жильё, которое предоставила Социальная служба Добельского края. Оно было совершенно непригодным. Полно мусора, жить там невозможно. Даже ключа от входной двери не было, а вокруг живут сомнительные люди».

Так наступило Лиго. Инга по-прежнему жила на улице, под навесом. Неравнодушная женщина носила ей чай и еду. Но заметила, что Инга в беде, но не хочет принимать помощь.

«Для меня это неприемлемо, ведь она, как собака, спит на улице. У каждого из нас есть право на жильё, медицинскую помощь! Я вызвала Службу неотложной медицинской помощи в надежде, что её отвезут к специалистам в психоневрологическую больницу, но она отказалась от помощи. Медики уехали, а Инга осталась под дождём. Также руководитель волости вызвала муниципальную полицию, которая отвезла её в кризисный центр. Она вернулась обратно. Инга не принимает никакой помощи от других, она хочет домой. Она сказала, что поедет в Добеле к судебному исполнителю, социальным работникам, но сначала ей нужно постирать брюки, что она собиралась сделать в реке. Этот человек в беде, и я не знаю, как ей помочь. Я считаю, что брат Инги поступил довольно бесчеловечно».

Руководитель Социальной службы Добельского края Байба Луцауа-Макалистере в телефонном разговоре с LA.LV объяснила, что о ситуации знает.

«Ей также был предложен кризисный центр, она сама выбрала квартиру. Самоуправление предложило ей даже несколько мест проживания. Комиссия по жилищным вопросам предложила благоустроенную квартиру в городе, но она отказалась. С этим человеком очень трудно общаться. Ситуация очень сложная».

По поводу жилья, в котором женщина якобы не может жить, в социальной службе пояснили – Инга выбрала его сама. Закрыла дверь и заявила, что будет жить здесь. «Dobeles namsaimnieks» обязательно приведёт его в порядок, но договор с Ингой ещё не заключён. Она не желает сотрудничать. Сейчас ищутся решения, как помочь женщине.

Также руководитель Кримунской волости Анита Риекстиня обеспокоена ситуацией. Она указала, что в основе ситуации Инги лежит семейный вопрос, в который никто не имеет права вмешиваться. Однако все в меру возможностей стараются помочь Инге. Но она отказывается от любой поддержки, и после случая, когда руководитель волости вызвала полицию и медиков, Инга стала избегать её.

В бюро присяжной судебной исполнительницы Анджелы Кляге указали, что информация о судебном решении, которое подлежало законному исполнению, не разглашается третьим лицам. Пояснили лишь, что до исполнения решения были привлечены все возможные службы и муниципальные учреждения, которые могли бы помочь женщине после выселения.

Поговорить с самой Ингой невозможно, у неё даже нет телефона. Брат женщины, оказавшейся в беде, Гунар Курлович, согласно декларации государственного должностного лица за прошлый год – депутат учреждения самоуправления Елгавской краевой администрации «Центральное управление», председатель правления «Елгавского латышского общества», на запрос портала LA.LV отозвался кратко.

«Пусть она гуляет! Это её выбор. Больше ничего вам не скажу. Это защита данных, больной человек и всё. Я ей максимально помог, но она отказалась от любой помощи. У неё есть возможность жить в благоустроенной комнате, но, как говорится, она выбрала терроризировать всех. Больше комментариев не будет».

На самом деле эта история – о человечности. О людях, которые готовы отдать последнее, чтобы помочь женщине, оказавшейся в беде. Но если человек не желает быть спасённым в такой кризисной ситуации, оказывается, не существует ни одного инструмента, который мог бы ему помочь.

Читайте нас также:
#недвижимость
2
18
2
8
1
2

Оставить комментарий

(3)
  • Д
    Дед
    27-го июня

    При оккупации людей не выбрасывали на улицу, тем более пенсионеров. Напомню. при оккупации еще и квартиры давали БЕСПЛАТНО, и коммунальные платежи составляли не более 5% от бюджета семьи.

    63
    3
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    27-го июня

    Видимо члены Елгавского латышского общества точно знали, кого именно выбрать председателем своего латышского общества.

    70
    1
  • A
    Aleks
    27-го июня

    Какая б ситуация не была-это ж все ж родной человек ,поэтому можно сделать вывод не обобщая-если депутат так относится к сестре,то как он будет относится к совершенно посторонним людям?!👽

    90
    3
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Отходная инфляция: «мусорные тарифы» в Риге поднимут из-за роста зарплат в стране
Отходная инфляция: «мусорные тарифы» в Риге поднимут из-за роста зарплат в стране Эксклюзив!
«Будь одним из нас!»: военные пропагандисты вывесили плакат на месте сбора рижских бомжей
Здесь когда-то был товарищ Киров. Фото автора. Эксклюзив!
Ну вот и осень. Вторник погодой особо не порадует
Ну вот и осень. Вторник погодой особо не порадует
В клиниках Латвии кричат и пугают, а также угрожают психически больным пациентам – ЛТВ
В клиниках Латвии кричат и пугают, а также угрожают психически больным пациентам – ЛТВ
Современное оборудование для патологических исследований прибыло еще в 2020 году. Эксклюзив!
Патология в норме: еще одна реформа от латвийского министра Абу Мери 1 790
Ну и ну! Синоптики объявили вердикт погоде на вторник в Латвии
Ну и ну! Синоптики объявили вердикт погоде на вторник в Латвии 989
Фото - Кристапс Меднис, предоставлено Mēness aptieka
Лучшее место работы: в четвертый раз названа Mēness aptieka! 411
Нематериальное наследие Латвии: в список внесли шесть новых традиций. Там есть даже баня
Нематериальное наследие Латвии: в список внесли шесть новых традиций. Там есть даже баня 579

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ученые разоблачили подсластители: безопасен лишь один
Еда и рецепты
Ученые разоблачили подсластители: безопасен лишь один 8
Кот ловит и ест насекомых. Это для него не опасно?
В мире животных
Кот ловит и ест насекомых. Это для него не опасно? 15
Традиционная жизнь малых народов, Иконка видео
В мире
В Синьцзяне все спокойно, уверен Китай - а ООН сомневается 18
Прозвучал хлопок, похожий на выстрел… Что происходит по ночам в Иманте?
ЧП и криминал
1
Прозвучал хлопок, похожий на выстрел… Что происходит по ночам в Иманте? 1 29
Знаки Зодиака, которые особенно близки к кошкам
Люблю!
Знаки Зодиака, которые особенно близки к кошкам 56
ABC возобновит шоу Джимми Киммела
В мире
ABC возобновит шоу Джимми Киммела 52
Ученые разоблачили подсластители: безопасен лишь один
Еда и рецепты
Ученые разоблачили подсластители: безопасен лишь один 8
Кот ловит и ест насекомых. Это для него не опасно?
В мире животных
Кот ловит и ест насекомых. Это для него не опасно? 15
Традиционная жизнь малых народов, Иконка видео
В мире
В Синьцзяне все спокойно, уверен Китай - а ООН сомневается 18

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео