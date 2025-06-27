Холодные выходные предрекли синоптики Латвии

В субботу в Латвии усилится ветер, а температура воздуха в большинстве регионов не превысит +19 градусов, прогнозируют синоптики.

Ночью местами пройдут кратковременные дожди, будет дуть слабый и умеренный западный ветер, на западном побережье Курземе порывами до 16 метров в секунду. Температура воздуха понизится до +11…+14 градусов.

Днем ожидается облачная погода, с постепенным прояснением с запада. В большинстве регионов Латгале и Видземе облачность сохранится до вечера. На востоке местами возможны кратковременные дожди.

Порывы западного, северо-западного ветра составят 11-16 метров в секунду, температура воздуха - от +15 градусов в некоторых регионах Видземе до +21 градуса на юго-востоке Курземе и Земгале.

В Риге в ближайшие сутки небо будет временами проясняться, значительных осадков не ожидается. Ночная температура составит +14 градусов, а днем повысится до +18 градусов.