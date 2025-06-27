Baltijas balss logotype

Холодные выходные предрекли синоптики Латвии 0 1372

Наша Латвия
Дата публикации: 27.06.2025
BB.LV
Холодные выходные предрекли синоптики Латвии
ФОТО: Unsplash

В субботу в Латвии усилится ветер, а температура воздуха в большинстве регионов не превысит +19 градусов, прогнозируют синоптики.

Ночью местами пройдут кратковременные дожди, будет дуть слабый и умеренный западный ветер, на западном побережье Курземе порывами до 16 метров в секунду. Температура воздуха понизится до +11…+14 градусов.

Днем ожидается облачная погода, с постепенным прояснением с запада. В большинстве регионов Латгале и Видземе облачность сохранится до вечера. На востоке местами возможны кратковременные дожди.

Порывы западного, северо-западного ветра составят 11-16 метров в секунду, температура воздуха - от +15 градусов в некоторых регионах Видземе до +21 градуса на юго-востоке Курземе и Земгале.

В Риге в ближайшие сутки небо будет временами проясняться, значительных осадков не ожидается. Ночная температура составит +14 градусов, а днем повысится до +18 градусов.

Читайте нас также:
#погода
0
1
5
2
0
2

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Ажиотаж вокруг рижских школ продолжается: даже отличники — в конце очереди
Ажиотаж вокруг рижских школ продолжается: даже отличники — в конце очереди
Слишком хорошие оценки? Работодатели не верят в «чудо» на экзаменах. Чиновники не согласны
Слишком хорошие оценки? Работодатели не верят в «чудо» на экзаменах. Чиновники не согласны
«Каждое письмо от CSDD — как маленький инфаркт». Латвийцы пережили коллективную панику
«Каждое письмо от CSDD — как маленький инфаркт». Латвийцы пережили коллективную панику
День семи братьев: почему 10 июля называют «поворотным днём» лета
День семи братьев: почему 10 июля называют «поворотным днём» лета
В Балвском крае планируется изменить границы города и поселков
В Балвском крае планируется изменить границы города и поселков 1 126
Продолжается Праздник песни и танца школьников: что будет в четверг
Продолжается Праздник песни и танца школьников: что будет в четверг 215
«Нагреть руки» на рижанах: цены за тепло в Риге выше, чем в Стокгольме! Эксклюзив!
«Нагреть руки» на рижанах: цены за тепло в Риге выше, чем в Стокгольме! 350
Поздравь солдата! Отмечают 106-ю годовщину армии Латвии
Поздравь солдата! Отмечают 106-ю годовщину армии Латвии 172

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Актуальные летние аксессуары: украшаем себя в теплое время
Люблю!
Актуальные летние аксессуары: украшаем себя в теплое время 4
Ажиотаж вокруг рижских школ продолжается: даже отличники — в конце очереди
Наша Латвия
Ажиотаж вокруг рижских школ продолжается: даже отличники — в конце очереди 43
x.com/Israel
В мире
«Хамас» согласился освободить десять заложников 42
Покупаешь лапшу — платишь Путину? В Латвии всё ещё продают еду из РФ
Бизнес
3
Покупаешь лапшу — платишь Путину? В Латвии всё ещё продают еду из РФ 3 77
Слишком хорошие оценки? Работодатели не верят в «чудо» на экзаменах. Чиновники не согласны
Наша Латвия
Слишком хорошие оценки? Работодатели не верят в «чудо» на экзаменах. Чиновники не согласны 89
8 дел, которые нужно сделать перед тем, как отправиться в отпуск
Люблю!
8 дел, которые нужно сделать перед тем, как отправиться в отпуск 97
Актуальные летние аксессуары: украшаем себя в теплое время
Люблю!
Актуальные летние аксессуары: украшаем себя в теплое время 4
Ажиотаж вокруг рижских школ продолжается: даже отличники — в конце очереди
Наша Латвия
Ажиотаж вокруг рижских школ продолжается: даже отличники — в конце очереди 43
x.com/Israel
В мире
«Хамас» согласился освободить десять заложников 42

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео