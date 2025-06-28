Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Дымила как подбитый танк!»: можно ли убрать дизельные автомашины с улиц Риги? 3 2222

Наша Латвия
Дата публикации: 28.06.2025
BB.LV
Изображение к статье: «Дымила как подбитый танк!»: можно ли убрать дизельные автомашины с улиц Риги?

«Недавно мы с мужем застряли в пробке, впереди стояла машина с иностранными номерами. Дымила словно подбитый танк! Мы надышались за эти 15 минут выхлопами так, что думали, до дому не доедем!

К сожалению, это не единичный случай: время от времени доводится видеть на дорогах машины, в том числе с латвийскими номерами, которые тоже изрыгают черный дым, и можно только догадываться, как такие транспортные средства влияют на окружающую среду. Как такие машины вообще проходят техосмотр?!

Хотелось бы знать, существуют ли какие-то ограничения и куда можно обращаться, если становишься свидетелем такого безобразия?»
...Заснятый читательницей видеофакт мы отправили в Дирекцию безопасности дорожного движения (ДБДД) и в Латвийский центр среды, геологии и метеорологии.

Мартиньш Малмейстерс, руководитель Департамента коммуникации ДБДД:

– Машина с иностранными номерами – соответственно, она из-за рубежа, где могут действовать другие правила технического осмотра. В целом же, автомобили с дизельными двигателями оснащены системой регенерации, которая обеспечивает сжигание негорючих веществ в специальном отсеке. Это означает, что при накоплении определенного количества веществ активируется эта функция сгорания, и в эти моменты допустимо задымление.

Судя по фотографиям, транспортное средство достаточно новое, и нельзя сказать, что там имеются какие-то серьезные технические проблемы.

ДБДД вместе с коллегами из Государственной полиции ежедневно организует технический контроль на дорогах; в ходе таких рейдов проверяются различные технические аспекты транспортного средства. И если транспортное средство не соответствует техническим требованиям и его использование угрожает безопасности дорожного движения, с него могут даже быть сняты номерные знаки.

Аннелайне Индриксоне, руководитель Латвийского центра среды, геологии и метеорологии (ЛЦСГМ):

В рамках государственной сети мониторинга качества воздуха в Риге работают две станции, принадлежащие ЛЦСГМ: на бульваре Кронвалда и на улице Кр. Валдемара, 65, – станция, фиксирующая влияние источников загрязнения от автотранспорта, где измеряется уровень загрязнения, вызванный дорожным движением.

В выхлопных газах автомобилей содержится множество загрязняющих воздух веществ, включая оксиды азота (NO и NO₂), твердые частицы (PM10 и PM2.5), угарный газ (CO), углеводороды или летучие органические соединения (VOC), углекислый газ (CO₂), диоксид серы (SO₂), а также в меньших количествах – тяжелые металлы и полициклические ароматические углеводороды (PAH).

Согласно последнему опубликованному отчету о качестве воздуха в Латвии за 2024 год, в котором проводится оценка качества воздуха как в соответствии с Директивами 2004/107/EC и 2008/50/EC, так и с установленными стандартами качества воздуха согласно Директиве (ЕС) 2024/2881, обязательной для всех стран ЕС, на станции, фиксирующей влияние транспорта, по адресу Валдемара, 65, в Риге, превышения предельных значений, установленных Директивами 2004/107/EC и 2008/50/EC, на данный момент не зафиксировано.

Однако с 1 января 2030 года могут быть изменены в сторону ужесточения нормативные требования к предельному уровню содержания диоксида азота (NO₂) – одного из компонентов автомобильных выхлопов.

С состоянием воздуха в столице можно ознакомиться ЗДЕСЬ

Что, впрочем, не решает проблемы «дымящих» машин, особенно когда застреваешь за таким «экземпляром» в пробке…

×
Читайте нас также:
#спрашиваете — отвечаем
Автор - Марина Блументаль
Марина Блументаль
Все статьи
11
2
0
2
1
7

Оставить комментарий

(3)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: врачи на операции
Изображение к статье: Скандал в Фонде интеграции общества.
Изображение к статье: Эдвардс Крустс
Изображение к статье: Премьер Латвии Эвика Силиня

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Дания строит крупнейшую морскую ветроэлектростанцию: энергии хватит для миллиона домов
Техно
Изображение к статье: Три женщины за компьютером
Наша Латвия
Изображение к статье: Петр Дранга и Агата Муцениеце.
Люблю!
Изображение к статье: Дональд Трамп
В мире
Изображение к статье: «Выбери латвийский товар». Эксклюзив!
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Люди из стали: какие знаки зодиака отличаются невероятной силой духа
Люблю!
Изображение к статье: Дания строит крупнейшую морскую ветроэлектростанцию: энергии хватит для миллиона домов
Техно
Изображение к статье: Три женщины за компьютером
Наша Латвия
Изображение к статье: Петр Дранга и Агата Муцениеце.
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео