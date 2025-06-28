«Недавно мы с мужем застряли в пробке, впереди стояла машина с иностранными номерами. Дымила словно подбитый танк! Мы надышались за эти 15 минут выхлопами так, что думали, до дому не доедем!

К сожалению, это не единичный случай: время от времени доводится видеть на дорогах машины, в том числе с латвийскими номерами, которые тоже изрыгают черный дым, и можно только догадываться, как такие транспортные средства влияют на окружающую среду. Как такие машины вообще проходят техосмотр?!

Хотелось бы знать, существуют ли какие-то ограничения и куда можно обращаться, если становишься свидетелем такого безобразия?»

...Заснятый читательницей видеофакт мы отправили в Дирекцию безопасности дорожного движения (ДБДД) и в Латвийский центр среды, геологии и метеорологии.

Мартиньш Малмейстерс, руководитель Департамента коммуникации ДБДД:

– Машина с иностранными номерами – соответственно, она из-за рубежа, где могут действовать другие правила технического осмотра. В целом же, автомобили с дизельными двигателями оснащены системой регенерации, которая обеспечивает сжигание негорючих веществ в специальном отсеке. Это означает, что при накоплении определенного количества веществ активируется эта функция сгорания, и в эти моменты допустимо задымление.

Судя по фотографиям, транспортное средство достаточно новое, и нельзя сказать, что там имеются какие-то серьезные технические проблемы.

ДБДД вместе с коллегами из Государственной полиции ежедневно организует технический контроль на дорогах; в ходе таких рейдов проверяются различные технические аспекты транспортного средства. И если транспортное средство не соответствует техническим требованиям и его использование угрожает безопасности дорожного движения, с него могут даже быть сняты номерные знаки.

Аннелайне Индриксоне, руководитель Латвийского центра среды, геологии и метеорологии (ЛЦСГМ):

В рамках государственной сети мониторинга качества воздуха в Риге работают две станции, принадлежащие ЛЦСГМ: на бульваре Кронвалда и на улице Кр. Валдемара, 65, – станция, фиксирующая влияние источников загрязнения от автотранспорта, где измеряется уровень загрязнения, вызванный дорожным движением.

В выхлопных газах автомобилей содержится множество загрязняющих воздух веществ, включая оксиды азота (NO и NO₂), твердые частицы (PM10 и PM2.5), угарный газ (CO), углеводороды или летучие органические соединения (VOC), углекислый газ (CO₂), диоксид серы (SO₂), а также в меньших количествах – тяжелые металлы и полициклические ароматические углеводороды (PAH).

Согласно последнему опубликованному отчету о качестве воздуха в Латвии за 2024 год, в котором проводится оценка качества воздуха как в соответствии с Директивами 2004/107/EC и 2008/50/EC, так и с установленными стандартами качества воздуха согласно Директиве (ЕС) 2024/2881, обязательной для всех стран ЕС, на станции, фиксирующей влияние транспорта, по адресу Валдемара, 65, в Риге, превышения предельных значений, установленных Директивами 2004/107/EC и 2008/50/EC, на данный момент не зафиксировано.

Однако с 1 января 2030 года могут быть изменены в сторону ужесточения нормативные требования к предельному уровню содержания диоксида азота (NO₂) – одного из компонентов автомобильных выхлопов.

С состоянием воздуха в столице можно ознакомиться ЗДЕСЬ

Что, впрочем, не решает проблемы «дымящих» машин, особенно когда застреваешь за таким «экземпляром» в пробке…