Ой! Синоптики предупредили о погоде в Латвии в субботу

В субботу в Латвии облачность уменьшится и во многих местах будет солнечно, но ожидается порывистый ветер, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

В восточных районах погода будет более серой, ожидается небольшой дождь.

Температура поднимется до +16...+21 градуса. Ветер умеренный и порывистый с запада, северо-запада.

В Риге небо прояснится с середины дня, осадков не ожидается. Скорость западного, северо-западного ветра составит до 15-16 метров в секунду, воздух прогреется до +17...+19 градусов.