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Ой! Синоптики предупредили о погоде в Латвии в субботу 0 1236

Наша Латвия
Дата публикации: 28.06.2025
BB.LV
Ой! Синоптики предупредили о погоде в Латвии в субботу
ФОТО: Unsplash

На Латвию идет порывистый ветер.

В субботу в Латвии облачность уменьшится и во многих местах будет солнечно, но ожидается порывистый ветер, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

В восточных районах погода будет более серой, ожидается небольшой дождь.

Температура поднимется до +16...+21 градуса. Ветер умеренный и порывистый с запада, северо-запада.

В Риге небо прояснится с середины дня, осадков не ожидается. Скорость западного, северо-западного ветра составит до 15-16 метров в секунду, воздух прогреется до +17...+19 градусов.

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