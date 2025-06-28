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Планируешь перелом или ожог - поспеши до 20 вечера, позже будет дорого 1 707

Наша Латвия
Дата публикации: 28.06.2025
соцсети
Планируешь перелом или ожог - поспеши до 20 вечера, позже будет дорого

Общественник Айнарс Кадишс опубликовал в своем Фейсбуке пост, рассказывающий об очередном возмутительном изъяне в системе здравоохранения Латвии.

Главный повод для негодования — ценовая политика в травмпунктах. В больнице Айзкраукле, например, с 8:00 до 20:00 помощь оплачивается государством, но с 20:00 до 8:00 за осмотр травматолога придется заплатить 45 евро. Если требуется зашить рану или провести другие процедуры, сумма может вырасти до 70 евро и более. Кадиш задается вопросом: что делать тем, у кого нет таких денег? Например, пожилым людям с маленькой пенсией, которая придет только через пару дней? По его словам, таким пациентам остается только «лечиться самим».

«Если ты живешь в Айзкраукле и случайно поранишься, рубя дрова, постарайся сделать это до 20:00, чтобы успеть к травматологу бесплатно. Минутой позже — готовь кошелек», — с сарказмом пишет Кадиш. Он сравнивает текущую систему с советским временем, когда медицинская помощь, включая лечение, реабилитацию и даже санатории, была бесплатной. Нынешние правила кажутся ему дикостью, особенно на фоне того, что в других странах такие «социальные эксперименты» вряд ли были бы возможны.

Кадиш также упоминает министра здравоохранения Латвии Хосама Абу Мери, которого, по его словам, в народе уже прозвали «мором». Он считает, что латвийское общество слишком терпимо к подобным нововведениям, что позволяет «всяким мерзким типам» навязывать свои правила. Введение платы за помощь пострадавшим в несчастных случаях Кадиш называет ярким примером этой проблемы.

Пост Айнарса Кадиша вызвал оживленные обсуждения в социальных сетях. Многие пользователи согласились с его критикой, отмечая, что доступность медицинской помощи — одна из ключевых проблем современной Латвии. Другие же указали на необходимость реформ, которые сделали бы систему здравоохранения более справедливой и доступной для всех.

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#медицина #цены
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(1)
  • Д
    Дед
    28-го июня

    Он забыл сказать, что за эту медицину мы платим соцналог 35%, а потом еще и вдогонку такие суммы. Уберите соцналог, организуются какие то медицинские страховки. Если там не будут участвовать правители, возможно как то система переидет на штатовскую- английскую. В Латвии же бесконтрольное разворовывание средств министерствами, когда бесплатной и платной медицины нет, а есть дикое тыркание, где сможешь, там полечишься. Отмените запреты на покупку лекарств в аптеках, если нет врачей.

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