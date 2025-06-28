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С гордо поднятыми головами: в Риге стартовал «прайд». Столица перекрыта 13 2670

Наша Латвия
Дата публикации: 28.06.2025
BB.LV
С гордо поднятыми головами: в Риге стартовал «прайд». Столица перекрыта
ФОТО: LETA

Сегодня организаторы Рижского прайда проведут свое традиционное шествие за разнообразие и права сексуальных меньшинств.

Госполиция в сотрудничестве с муниципальной будет обеспечивать общественный порядок и безопасность в соответствии с заранее разработанным планом.

Традиционным местом сбора участников шествия является Верманский сад, где с 12.00 до 18.00 будут работать информационные палатки, магазин и пройдут другие мероприятия.

Во время шествия в Риге будут ограничения движения и изменения в общественном транспорте, сообщили агентству ЛЕТА в Рижской думе.

Во время мероприятия с 11 до 14 часов несколько улиц в центре города будут закрыты для движения.

Шествие начнется в 13:00 и пройдет по маршруту от Верманского сада по улицам Тербатас, Стабу, Бривибас и Элизабетес с возвращением в Верманский сад, где состоится финальное мероприятие.

С 13:00 до 14:00 общественный транспорт будет временно направлен по объездным путям.

Будет закрыто движение транспортных средств на участке улицы Тербатас от улицы Меркеля до улицы Бруниниеку, на участке улицы Бривибас от улицы Элизабетес до улицы Бруниниеку, за исключением общественного транспорта, на участке улицы Элизабетес от улицы Кришьяня Валдемара до улицы Кришьяня Барона, кроме общественного транспорта, на участке улицы Дзирнаву от улицы Бривибас до улицы Кришьяня Барона, на участке улицы Блауманя от улицы Бривибас до улицы Кришьяня Барона, на участке улицы Лачплеша от улицы Базницас до улицы Кришьяня Барона и на участке улицы Гертрудес от улицы Базницас до улицы Улица Кришьяна Барона.

Также будет закрыто движение на участке улицы Акас от улицы Гертрудес до улицы Тербатас, на участке улицы Мартас от улицы Тербатас до улицы Кришьяня Барона и на участке улицы Стабу от улицы Базницас до улицы Кришьяня Барона.

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(13)
  • ВЛ
    Васисуалий Лоханкин
    28-го июня

    3,14дары!

    6
    0
  • MG
    Mihails Goncarovs
    28-го июня

    Наш Сейм выбрал одного из них президентом Латвии!

    19
    2
  • SK
    Soglasen Klassnij
    28-го июня

    Не удивительно, если найдётся приверженец нормальных ценностей, который бросит в это стадо гранату. И не надо втирать, что они просто хорошие люди

    44
    6
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    Soglasen Klassnij
    28-го июня

    Это больные люди. И на тело, и на голову. Их надо просто пожалеть.

    27
    1
  • А
    Андрей
    28-го июня

    Коалиция ментальных инвалидов. Хорошо хоть транспорт объедет это сборище.

    44
    3
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    28-го июня

    В прайде будут участвовать те же самые люди, которые потом пойдут в Аглону.

    27
    7
  • lg
    lo gos
    28-го июня

    это шествие латвийского правительства

    88
    3
  • Daily Alibabaevic
    Daily Alibabaevic
    28-го июня

    На лицо тотальное пренебрежения мнениям подавляющего большинств избирателей и жителей с христианскими ценностями не желающих видеть эту вакханалию.

    111
    5
  • К
    Кайзер
    28-го июня

    Странно, если человек считает себя тем, кем он не является - его, по обыкновению, лечат в психбольнице. А если, например, мужчина что-то в жизни перепутал и решил что он женщина - его за это должны уважать ? Абсурд.

    88
    2
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    28-го июня

    Любое отклонение от Божественное нормы -- это гормональные сбой организма. Т.е. это реально больные люди, за счёт который зарабатываются деньги и пиар. Обычная манипуляция их сознанием и однозначно дьявольщина.

    84
    4
  • БТ
    Бесс Толковый
    Алексей Зиновьев
    28-го июня

    Бог, в своё время, наказал Соддом и Гоморру за мужеложство. Выходит Рига следующая?

    31
    1
  • 28-го июня

    Сборище поднятых

    29
    3
  • A
    Aleks
    28-го июня

    Теперь полицейским буду давать документы только в латексных перчатках-кто там работает-не понятно.А если у него ВИЧ или ещё что то,ведь нормальный человек не может участвовать в прайде?!👽

    54
    3
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