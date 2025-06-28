С гордо поднятыми головами: в Риге стартовал «прайд». Столица перекрыта

Сегодня организаторы Рижского прайда проведут свое традиционное шествие за разнообразие и права сексуальных меньшинств.

Госполиция в сотрудничестве с муниципальной будет обеспечивать общественный порядок и безопасность в соответствии с заранее разработанным планом.

Традиционным местом сбора участников шествия является Верманский сад, где с 12.00 до 18.00 будут работать информационные палатки, магазин и пройдут другие мероприятия.

Во время шествия в Риге будут ограничения движения и изменения в общественном транспорте, сообщили агентству ЛЕТА в Рижской думе.

Во время мероприятия с 11 до 14 часов несколько улиц в центре города будут закрыты для движения.

Шествие начнется в 13:00 и пройдет по маршруту от Верманского сада по улицам Тербатас, Стабу, Бривибас и Элизабетес с возвращением в Верманский сад, где состоится финальное мероприятие.

С 13:00 до 14:00 общественный транспорт будет временно направлен по объездным путям.

Будет закрыто движение транспортных средств на участке улицы Тербатас от улицы Меркеля до улицы Бруниниеку, на участке улицы Бривибас от улицы Элизабетес до улицы Бруниниеку, за исключением общественного транспорта, на участке улицы Элизабетес от улицы Кришьяня Валдемара до улицы Кришьяня Барона, кроме общественного транспорта, на участке улицы Дзирнаву от улицы Бривибас до улицы Кришьяня Барона, на участке улицы Блауманя от улицы Бривибас до улицы Кришьяня Барона, на участке улицы Лачплеша от улицы Базницас до улицы Кришьяня Барона и на участке улицы Гертрудес от улицы Базницас до улицы Улица Кришьяна Барона.

Также будет закрыто движение на участке улицы Акас от улицы Гертрудес до улицы Тербатас, на участке улицы Мартас от улицы Тербатас до улицы Кришьяня Барона и на участке улицы Стабу от улицы Базницас до улицы Кришьяня Барона.