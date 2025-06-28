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В больнице просмотрели гангрену обеих ног - врач только фамилию спосил 8 1324

Наша Латвия
Дата публикации: 28.06.2025
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В больнице просмотрели гангрену обеих ног - врач только фамилию спосил

Этот пост-предупреждение разместила в своем аккаунте в "Фейсбуке" Зане. Она озаглавила его "Знайте своих героев - опыт Талсинской больницы". Впрочем, кажется его давно уже переняли в других медучреждениях Латвии.

"Я неоднократно сталкивалась с шокирующим отношением в Талсинском филиале Севернокурземской региональной больницы, но то, что я пережила, заставляет меня наконец говорить громко, чтобы люди знали, что происходит у них на глазах".

Рано утром 25 июня к матери соседки Зане была вызвана бригада неотложной медицинской помощи, доставившая ее в приемный покой больницы. Целый день туда звонили, пытаясь выяснить, чем больна женщина, и получали лишь уклончивые ответы: "Еще ничего не известно", "Проводим процедуры".

13 часов спустя пациентка сама, плача, позвонила дочери и сказала, что ее выписывают. Ей сделали анализы и рентген, но врач спросила только имя и фамилию. У пациентки сильно болели ноги, а врач говорила что-то непонятное насчет пневмонии.

Зане не выдержала и поехала с соседкой в больницу забрать пациентку домой. Им, однако, сказали, что врач сейчас посмотрит анализы.

"Простите - 13 часов спустя?! Мы спросили, осматривал ли кто-нибудь вообще ее ноги. Ответ - "она ничего не сказала". Конечно, потому что врач спросила только имя и фамилию!

Женщине за это время никто даже воды не предложил. Не говоря уже о лекарствах или системах. Только после наших упреков наконец сделали КТ ног", - жалуется Зане.

Оказалось, что у пациентки тяжелая интоксикация организма и началась гангрена обеих ног. Врач сообщила, что ей введут лекарства и поставят системы, возможно, ночью пациентку можно будет забрать домой, продолжать лечение под наблюдением семейного врача.

"Извините, но как это возможно?!" - недоумевает Зане. "Может быть, я ошибаюсь, но считаю, что больница была обязана организовать перевозку в соответствующее медучреждение для дальнейшего неотложного лечения. Поэтому от души говорю: уважаемые жители Талсинского края, если вам когда-нибудь понадобится медпомощь, пожалуйста, ищите ее в любом другом месте, только не в Талсинской больнице. Нечего и говорить, что персонал за окошком издевался над больными и их родственниками", - возмущена она.

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#больницы #здравоохранение #кадры
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(8)
  • A
    Aleks
    28-го июня

    Клятва Гиппократа?Не,не слышали.А кто это?😎😎😎

    10
    0
  • К
    Кайзер
    28-го июня

    Гангрена обоих ног, говорите ? Так пациент фактически 200. О чём с ним ещё разговаривать ?

    12
    2
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    28-го июня

    Зарплаты врачей в разных странах ЕС иногда отличаются в десятки раз. По данным ОЭСР, годовая зарплата специалистов колебалась от 20 200 евро в год в Польше до 258 552 евро в Люксембурге. Кроме Люксембурга, более 150 тысяч евро в год платят медикам еще в 5 странах.

    Ирландия (172882 евро);
Нидерланды (160 869 евро);
Дания (156 061 евро);
Бельгия (159168 евро);
Исландия (155276 евро).

    Заманчивая перспектива работать врачом в Люксембурге за 21 500 евро в месяц, против 2 500 евро в месяц в Латвии. В 10 раз больше, поэтому Талсинских врачей можно понять.

    9
    51
  • Лк
    Летучий корабль
    Mr.FGJCNJK
    28-го июня

    Ну если измерять чувство профессионального долга непосредственно в деньгах - значит в этой профессии делать нечего.

    67
    5
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    Mr.FGJCNJK
    28-го июня

    Ну какое чувство и какого долга может быть в одной из самых нищих стран Европейского союза? Вы о чём, людям жрать извините нечего!

    13
    21
  • Лк
    Летучий корабль
    Mr.FGJCNJK
    28-го июня

    Я в курсе, что у нас одна из самых нищих стран в ЕС. Живу здесь много лет. Не новость.

    По поводу "людям жрать извините нечего" - не надо обобщать. Есть те, кто живёт от зарплаты до зарплаты; есть действительно малоимущие люди; есть и те, кто тележками затаривается в супермаркетах. Всё относительно.

    А чувство долга непосредственно на своей работе - это обязанность каждого работающего человека. Не зависимо от зарплаты. Или - другая профессия, другие страны. Я говорю о моральном принципе. А Вы о зарплате. Кажется говорим на разных языках.

    15
    1
  • JD
    Janis Dombris
    Mr.FGJCNJK
    28-го июня

    Mr.FGJCNJK, я тебя умоляю, если бы нашим платили по 13 штук в месяц, результат был бы тот же, тут нет спецов, образование врачей при современной латвии на уровне - приложите подорожник, а вдруг поможет.

    18
    1
  • NB
    Nose Bose
    28-го июня

    а была бы пациентка русскоязычной, у нее бы даже фамилию не спросили, привет VDD :)

    45
    2
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