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В Риге, Таллине и Вильнюсе изменились цены на топливо (ГРАФИК) 0 1053

Наша Латвия
Дата публикации: 28.06.2025
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В Риге, Таллине и Вильнюсе изменились цены на топливо (ГРАФИК)
ФОТО: Unsplash

На прошедшей рабочей неделе в Риге и Вильнюсе снизились цены на дизельное топливо, а в Таллине подешевели и бензин, и дизельное топливо, свидетельствуют данные агентства ЛЕТА.

В конце рабочей недели цена на бензин была самой высокой в Риге, затем в Таллине и Вильнюсе. Дизельное топливо также было самым дорогим в Риге, затем в Вильнюсе, а самая низкая цена в конце рабочей недели была в Таллине.

В Риге на АЗС на улице Краста в пятницу бензин 95-й марки стоил столько же, сколько и неделей ранее - 1,604 евро за литр, а цена дизельного топлива за неделю снизилась на 1,3 % и составила 1,554 евро за литр.

В Вильнюсе на АЗС на проспекте Саванорю цена 95-го бензина в пятницу выросла на 2,8 % до 1,489 евро за литр, а дизельное топливо подешевело за неделю на 0,6 % до 1,549 евро за литр.

В Таллине на заправках 95-й бензин в пятницу стоил 1,569 евро за литр, что на 1,9 % меньше, чем неделей ранее, а дизельное топливо подешевело на 1,4 % до 1,459 евро за литр.

Цены на автогаз в Риге и Вильнюсе не ёизменились по сравнению с предыдущей неделей и составили в пятницу 0,925 и 0,759 евро за литр соответственно. В Таллине цена автогаза снизилась на 1,1% до 0,89 евро за литр.

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