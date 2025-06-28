В воскресенье будет теплее и без дождей, но лета не будет

Порывистый ветер сохранится и в воскресенье, а на востоке страны временами будут идти дожди, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Утром, начиная с побережья, усилится западный, северо-западный ветер, порывы которого будут достигать 15-18 метров в секунду, а днем на побережье - до 20 метров в секунду.

В воскресенье воздух прогреется до +16...+21 градуса.

Ночью ожидается облачность, местами с прояснениями. Небольшой дождь ожидается преимущественно в восточной части страны, но также возможен в западных и центральных районах. Ночью воздух остынет до +10...+15 градусов.

В Риге ночь будет преимущественно облачной, но существенных осадков не ожидается. Ветер будет дуть с запада, юго-запада, умеренно. Температура воздуха ночью опустится до +14...+15 градусов.