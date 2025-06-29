Baltijas balss logotype

Если верить опросу, только: 10% латвийцев вообще не имеют накоплений 1 481

Наша Латвия
Дата публикации: 29.06.2025
LETA
Если верить опросу, только: 10% латвийцев вообще не имеют накоплений

В Латвии 10 % населения не делают никаких накоплений на старость, сообщили в банке, ссылаясь на результаты опроса.

Для сравнения, в Эстонии 22 % населения, а в Литве 16 % не делают никаких накоплений на старость.

Данные опроса показывают, что в этом году ситуация немного улучшается, так как в прошлом году 12 % жителей Латвии указали, что они вообще не делают накоплений на старость.

По данным опроса этого года, 33 % тех, кто не откладывает на пенсию, заявили, что причина в том, что о пенсии они не задумываются. Особенно ярко это проявляется в возрастной группе 18-29 лет, где более половины респондентов, не откладывающих на пенсию, говорят, что просто еще не начали об этом думать.

20% тех, кто не откладывает деньги, в качестве причины назвали отсутствие доверия к пенсионной системе - каждый пятый в Латвии, что лишь немного меньше, чем в Литве (21%) и Эстонии (24%). В Латвии этот скептицизм чаще всего выражают люди в возрасте 30-39 лет.

19 % респондентов заявили, что нет смысла копить деньги, так как к наступлению пенсионного возраста они потеряют свою ценность. Чаще всего это предположение высказывают люди в возрасте 40-49 лет (35 %).

8 % респондентов вообще не планируют выходить на пенсию - такой ответ дали 15 % мужчин и 2 % женщин. Заметны и региональные различия: например, чаще всего о недоверии к пенсионной системе говорят в Земгале (36%), а в Видземе большинство об этом не задумывалось (41%).

Большинство жителей Латвии откладывают деньги на свое будущее в основном за счет пенсий второго и третьего уровня.

Читайте нас также:
#деньги
0
0
1
0
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • A
    Aleks
    29-го июня

    Вкралась очепятка: Только 10% имеют накопления...Ну как со 100 тыс.в год не отложить чуток?А вот как отложить с 1200 евро,заплатив зимой половину за различные услуги,которые все растут -большой вопрос.Иногда даже хочется кушать...

    9
    2

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Ажиотаж вокруг рижских школ продолжается: даже отличники — в конце очереди
Ажиотаж вокруг рижских школ продолжается: даже отличники — в конце очереди
Слишком хорошие оценки? Работодатели не верят в «чудо» на экзаменах. Чиновники не согласны
Слишком хорошие оценки? Работодатели не верят в «чудо» на экзаменах. Чиновники не согласны
«Каждое письмо от CSDD — как маленький инфаркт». Латвийцы пережили коллективную панику
«Каждое письмо от CSDD — как маленький инфаркт». Латвийцы пережили коллективную панику
День семи братьев: почему 10 июля называют «поворотным днём» лета
День семи братьев: почему 10 июля называют «поворотным днём» лета
В Балвском крае планируется изменить границы города и поселков
В Балвском крае планируется изменить границы города и поселков 1 126
Продолжается Праздник песни и танца школьников: что будет в четверг
Продолжается Праздник песни и танца школьников: что будет в четверг 215
«Нагреть руки» на рижанах: цены за тепло в Риге выше, чем в Стокгольме! Эксклюзив!
«Нагреть руки» на рижанах: цены за тепло в Риге выше, чем в Стокгольме! 350
Поздравь солдата! Отмечают 106-ю годовщину армии Латвии
Поздравь солдата! Отмечают 106-ю годовщину армии Латвии 172

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Франческа Альбанезе и Грета Тунберг.
В мире
США ввели санкции против спецдокладчицы ООН 2
Актуальные летние аксессуары: украшаем себя в теплое время
Люблю!
Актуальные летние аксессуары: украшаем себя в теплое время 5
Ажиотаж вокруг рижских школ продолжается: даже отличники — в конце очереди
Наша Латвия
Ажиотаж вокруг рижских школ продолжается: даже отличники — в конце очереди 45
x.com/Israel
В мире
«Хамас» согласился освободить десять заложников 42
Покупаешь лапшу — платишь Путину? В Латвии всё ещё продают еду из РФ
Бизнес
3
Покупаешь лапшу — платишь Путину? В Латвии всё ещё продают еду из РФ 3 77
Слишком хорошие оценки? Работодатели не верят в «чудо» на экзаменах. Чиновники не согласны
Наша Латвия
Слишком хорошие оценки? Работодатели не верят в «чудо» на экзаменах. Чиновники не согласны 89
Франческа Альбанезе и Грета Тунберг.
В мире
США ввели санкции против спецдокладчицы ООН 2
Актуальные летние аксессуары: украшаем себя в теплое время
Люблю!
Актуальные летние аксессуары: украшаем себя в теплое время 5
Ажиотаж вокруг рижских школ продолжается: даже отличники — в конце очереди
Наша Латвия
Ажиотаж вокруг рижских школ продолжается: даже отличники — в конце очереди 45

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео