Если верить опросу, только: 10% латвийцев вообще не имеют накоплений

В Латвии 10 % населения не делают никаких накоплений на старость, сообщили в банке, ссылаясь на результаты опроса.

Для сравнения, в Эстонии 22 % населения, а в Литве 16 % не делают никаких накоплений на старость.

Данные опроса показывают, что в этом году ситуация немного улучшается, так как в прошлом году 12 % жителей Латвии указали, что они вообще не делают накоплений на старость.

По данным опроса этого года, 33 % тех, кто не откладывает на пенсию, заявили, что причина в том, что о пенсии они не задумываются. Особенно ярко это проявляется в возрастной группе 18-29 лет, где более половины респондентов, не откладывающих на пенсию, говорят, что просто еще не начали об этом думать.

20% тех, кто не откладывает деньги, в качестве причины назвали отсутствие доверия к пенсионной системе - каждый пятый в Латвии, что лишь немного меньше, чем в Литве (21%) и Эстонии (24%). В Латвии этот скептицизм чаще всего выражают люди в возрасте 30-39 лет.

19 % респондентов заявили, что нет смысла копить деньги, так как к наступлению пенсионного возраста они потеряют свою ценность. Чаще всего это предположение высказывают люди в возрасте 40-49 лет (35 %).

8 % респондентов вообще не планируют выходить на пенсию - такой ответ дали 15 % мужчин и 2 % женщин. Заметны и региональные различия: например, чаще всего о недоверии к пенсионной системе говорят в Земгале (36%), а в Видземе большинство об этом не задумывалось (41%).

Большинство жителей Латвии откладывают деньги на свое будущее в основном за счет пенсий второго и третьего уровня.