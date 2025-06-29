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«Это был шантаж!» Эксперт назвал истинную причину подписания меморандума о снижении цен 1 573

Наша Латвия
Дата публикации: 29.06.2025
BB.LV
«Это был шантаж!» Эксперт назвал истинную причину подписания меморандума о снижении цен

На этой неделе начало действовать соглашение между министерством экономики и торговыми сетями.

Итак, спустя три недели после подписания меморандума между министерством экономики и торговцами в торговых сетях появились первые базовые продукты питания по низкой цене. Однако общего снижения цен не произошло. Глава ассоциации торговцев Хенрикс Данусевич в интервью ТВ-24 весьма скептически оценил заключенный меморандум, назвав его "экономически неразумным".

При этом эксперт отметил, что меморандум торговые сети подписали в результате... шантажа! "В правительстве предупредили, что если торговые сети откажутся от меморандума, то за малейшее нарушение их будут штрафовать в размере 5% от оборота. Понятно, что платить штраф в размере 20 миллионов торговые сети не пожелали", - пояснил эксперт.

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#цены
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Эдуард Эльдаров
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(1)
  • Д
    Дед
    29-го июня

    В любом цивилизованном гос-ве, после такого обвинения, правительство просто убежало бы в отставку. Правительство обвинено в шантаже!

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