«Это был шантаж!» Эксперт назвал истинную причину подписания меморандума о снижении цен

Итак, спустя три недели после подписания меморандума между министерством экономики и торговцами в торговых сетях появились первые базовые продукты питания по низкой цене. Однако общего снижения цен не произошло. Глава ассоциации торговцев Хенрикс Данусевич в интервью ТВ-24 весьма скептически оценил заключенный меморандум, назвав его "экономически неразумным".

При этом эксперт отметил, что меморандум торговые сети подписали в результате... шантажа! "В правительстве предупредили, что если торговые сети откажутся от меморандума, то за малейшее нарушение их будут штрафовать в размере 5% от оборота. Понятно, что платить штраф в размере 20 миллионов торговые сети не пожелали", - пояснил эксперт.