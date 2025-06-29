Латвийцы и чтение: ситуация катастрофическая

Четверть жителей Латвии за год не прочитали ни одной книги. Две трети латвийцев за год прочитали только одну. Ситуация с чтением в стране — ужасающая, но это никого не волнует.

Исследовательское агентство Norstat провело опрос, в котором приняло участие 1005 жителей Латвии в возрасте 18-74 лет. Анкетирование посвящалось тому, что еще лет тридцать назад проблемой не являлось: чтению, пишет портал Grani.lv.

Результаты опроса не удивили. Каждый четвертый (25%)из опрошенных признался, что за последний год не брал книгу в руки ни разу. 70% похвастали, что за год точно прочли одну книгу. 35% респондентов заявили, что читают хотя бы раз в месяц. И лишь 16% читают книги каждый день или через день.

Основной причиной того, что они читают мало или не читают вообще, опрошенные назвали нехватку времени. И это — самая смешная и самая нелепая отмазка, какую только можно выдвинуть.

Вспомним, как было полвека назад, когда латвийские читатели (вместе со всем советским населением) принадлежали к категории «самых читающих людей в мире». Чтобы раздобыть интересную книгу тогда, надо было идти в книжный магазин, а лучше — в библиотеку, долго рыться в формулярах, заказывать нужное, ждать выдачи и идти с книгой обратно домой. А сегодня любую книжку можно найти одним кликом в Интернете и скачать за считанные секунды.

Полвека назад людям приходилось тратить кучу времени на походы по магазинам за едой — сегодня любые продукты можно заказать на дом из магазина-онлайн. А при нежелании возиться на кухне и вовсе привезут все готовое. Полвека назад приходилось тратить много времени на поездки на учебы или работу. Сегодня времени на это уходит куда меньше (у многих — личный транспорт), также многие вообще никуда не ходят, потому что учатся и работают удаленно.

И если сложить вместе часы, которые позволяют нам сэкономить многочисленные сервисы, которых не было полвека назад, то это — вагон времени. Однако полвека назад практически никто в Латвии не мыслил себя без книжки, а сегодня читающие — это вымирающее меньшинство.

Неуклюжими также являются такие озвученные участниками причины отказа от чтения, как проблемы со зрением и высокая цена книг. Потому что электронная книжка позволяет увеличить шрифт хоть до плакатных размеров. А купить любую художественную и документальную прозу в электронном виде можно буквально за копейки. Не говоря уже об электронных библиотеках, позволяющих скачивать книжки бесплатно.

Так что дело, разумеется, не в нехватке времени, не в проблемах со зрением и не в высокой цене.

Зато правдивыми представляются другие причины, названные участниками. Это быстрая потеря интереса к читаемому, усталость, невозможность сконцентрироваться на тексте и удерживать на нем внимание больше десяти-пятнадцати минут.

Это — красноречивые симптомы деградации мозга, угнетения умственной деятельности вследствие пользования соцсетями. Современный человек напоминает своего далекого предка — обезьяну на стреме. У обезьяны внимание постоянно рассеяно: там — зверь в зарослях зарычал, тут — змея в траве прошуршала, над головой хищная птица крикнула. И у современного человека, шарящего в сети, — то же рассеянное внимание: на экране по центру — чей-то пост, сбоку баннер вылез, сверху мигнуло — сообщение прислали, снизу квакнули — на твой комментарий кто-то ответил. Взгляд мечется, внимание отвлекается, мозг не в состоянии сконцентрироваться на чем-то одном.

Но что помогло нам много веков назад уйти от способа мыслить, как обезьяна? Что резко развило наш мозг, подвинув на огромный скачок, породивший нашу цивилизация? Изобретение письменности. А вместе с ней — появление чтения. Оно научило нас концентрироваться, фокусироваться на определенной теме и анализировать ее. Без чтения мы бы не создали ни одной науки и не изобрели никаких благ современной цивилизации.

А теперь, выходит, круг замкнулся. И мы опять — обезьяна на стреме, которая не в состоянии удерживать внимание на чем-либо дольше десяти-пятнадцати минут…

Можно, конечно, утешиться тем, что опрос — не совсем корректный, данные — не такие точные, что свидетельства 1005 латвийцев нельзя распространять на всю страну.

Но вспомним данные прошлогоднего опроса — они еще более печальны, поскольку речь идет о детях: нашем будущем. Согласно опросу, проведенному в 2024 году центром Spice в сотрудничестве с исследовательским агентством Norstat, выяснилось, что 40% детей испытывают трудности с удержанием внимания, а 17% – трудности с пониманием текста, в полном соответствии с поговоркой «смотришь в книгу — видишь фигу». Ну, и самая поразительная цифра: 6% школьников вообще не умеют читать!

Деградация налицо: если в 2001 году 43% школьников читали для удовольствия вне школы каждый день или почти каждый день, то через двадцать лет, в 2021 году это делали всего 18% школьников.

В прошлом году специалисты объяснили результаты детского опроса крайне негативным влиянием «экранных» носителей информации, приучающим детей к скользящему, фрагментарному чтению с рассеянным вниманием. Но — утешили специалисты — все это можно исправить, если родители покажут свою любовь к книжке на личном примере. Увы, свежий опрос латвийцев 18-74 лет четко дает понять: на личный пример взрослых рассчитывать не приходится.