Погода в воскресенье - до вечера - желтое предупреждение

Воскресенье будет ветреным, но в основном сухим, прогнозируют синоптики Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

На востоке страны местами будет идти дождь. Воздух прогреется до +16…+21 градуса.

Усилится западный, северо-западный ветер, в середине дня в восточной части страны порывы ветра достигнут 20 метров в секунду.

В связи с ожидаемым ветром синоптики объявили желтое предупреждение до вечера воскресенья. Синоптики предупреждают, что обломанные ветки деревьев, незакрепленные предметы или обломки могут быть унесены ветром. Возможны локальные перебои в электроснабжении, а также могут быть затруднены условия движения транспорта.