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Прогноз на завтра: синоптики не дают больше +19 0 904

Наша Латвия
Дата публикации: 29.06.2025
LETA
Прогноз на завтра: синоптики не дают больше +19

В понедельник максимальная температура воздуха будет +15...+19 градусов, прогнозируют синоптики Латвийского центра экологии, геологии и метеорологии.

В понедельник температура воздуха поднимется до +19 градусов Рига, 29 июня, LETA. В понедельник максимальная температура воздуха будет +15...+19 градусов, прогнозируют синоптики Латвийского центра экологии, геологии и метеорологии.

В течение дня облачность будет переменной, но кратковременный дождь ожидается только во второй половине дня в крайних восточных районах.

Ветер будет умеренный - умеренно сильный западный, северо-западный, с порывами до 15-18 метров в секунду.

В Риге день пройдет с переменной облачностью, но без осадков. Сохранится умеренный до умеренно сильный западный, северо-западный ветер, порывы которого достигнут 15-18 метров в секунду. Температура воздуха повысится до +16...+18 градусов.

В середине дня и во второй половине дня, при солнечном свечении, интенсивность ультрафиолетового излучения будет средней, поэтому жителям рекомендуется не находиться на солнце в течение длительного времени.

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