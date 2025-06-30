Детских травм в Латвии стало меньше, но батуты всё ещё в зоне риска

В первом полугодии этого года число случаев детского травматизма уменьшилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 150, рассказала в передаче Латвийского телевидения "Утренняя панорама" главный врач Детской клинической университетской больницы (ДКУБ) Ренате Снипе.

В то же время, как отметила Снипе, это связано и с неблагоприятной погодой, так как дети больше времени проводят в помещениях и реже получают травмы.

Главврач Детской больницы подчеркнула, что о безопасности детей должны заботиться родители. Все еще часто дети получают травмы на батутах, поэтому нужно следить за детьми, когда они на них прыгают.

Центр защиты прав потребителей (ЦЗПП) также призвал родителей заботиться о безопасности детей на батутах и надувных аттракционах. Перед покупкой батута необходимо проверить его маркировку - безопасный батут должен иметь маркировку CE и соответствовать стандарту EN 71-14.

Батуты следует устанавливать только на ровной поверхности, мягком покрытии или траве, вдали от деревьев, заборов и других препятствий. Необходимо использовать защитную сетку и регулярно проверять ее крепления. При использовании надувных аттракционов ЦЗПП призывает удостовериться в том, что они установлены профессионально и надежно закреплены. Также необходимо использовать только сертифицированные аттракционы с соответствующими сертификатами безопасности EN 14960.