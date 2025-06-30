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Это шаг отчаяния: эксперты оценили идею отправки шестилеток в школу 4 2245

Наша Латвия
Дата публикации: 30.06.2025
BB.LV
Это шаг отчаяния: эксперты оценили идею отправки шестилеток в школу

Министерство образования и науки (МОН) вновь рассматривает возможность начинать обучение детей в 1-м классе с шести, а не с семи лет, как это происходит сейчас, пишет nra.lv.

По расчётам министерства, раннее начало школьной жизни позволило бы сэкономить средства госбюджета. Министр образования Даце Мелбарде в эфире передачи LTV "Утренняя панорама" отметила, что это бы привело к окончанию школы в 18 лет, а не в 19, как в Латвии сейчас. Председатель Латвийского профсоюза работников образования и науки (LIZDA) Инга Ванагa считает это заявление проявлением отчаяния.

Мелбарде подчеркнула, что это пока только тема для дискуссии и один из возможных вариантов системных изменений, которые, по словам министра, дали бы экономию на один год. Однако сколько именно можно сэкономить, министр не уточнила, сославшись на предварительные и пока не публичные расчёты.

Ребёнок должен чувствовать себя ребёнком

Руководитель родительской организации "mammamuntetiem.lv" Инга Акментиня-Смилдзиня заявила, что ей «реально больно», потому что, как только речь заходит об экономии, первыми страдают дети. Она подчеркнула, что экономии от начала школы с шести лет не будет, а вред — вполне возможен.

Организация не возражает против более раннего начала и окончания школы, но, по словам Акментини-Смилдзини, шестилетнего ребёнка нельзя просто поместить в школьную программу, забыв, что он ещё ребёнок. Чтобы это работало, наоборот, потребуются инвестиции, чтобы школа напоминала детский сад.

Психолог Эдмунд Ванагс согласен, что шестилетние могут начинать учёбу, но с определёнными условиями: более короткими уроками, длительными переменами и обучением через игру. Без адаптации среды, по его мнению, это будет катастрофа.

Шаг отчаяния министерства

Инга Ванагa в дискуссии TV24 заявила, что этот вопрос поднимается не впервые, но сейчас такое заявление от МОН — шаг отчаяния. Министерству образования нужно сократить бюджет на 22,4 миллиона евро — больше только у Минсообщения (23,2 миллиона евро).

Она подчеркнула, что последствия и выгоды уже анализировались ранее, и эта реформа сама по себе требует затрат: нужно пересматривать учебный контент, материалы, учебную среду и наличие персонала.

По словам Ванаги, различия между шестилетними и семилетними детьми — это не миф, и нужно обеспечить подходящие физические и эмоциональные условия. Она надеется, что эта инициатива не будет реализована, так как для этого необходимы глубинные обсуждения.

На вопрос, кто именно в Латвии решил экономить на образовании, Ванагa пояснила: это совместное политическое решение, так как Латвии нужно найти 150 миллионов евро, чтобы обеспечить 5% ВВП на оборону. По установленной методике, каждому министерству определили, сколько оно должно сократить. Вклад МОН — около 14%.

Ванагa призвала политиков собраться за одним столом с представителями отрасли и вспомнить пример Сингапура, где в кризис договорились о прозрачном управлении и приоритетах — безопасности, здравоохранении и образовании.

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(4)
  • AK
    Anton Kvaskov
    30-го июня

    Докатились???!!!

    5
    1
  • lg
    lo gos
    30-го июня

    Да, да, да, обучение начинать с 6 лет и 10 лет учёбы в школе. 12 лет - это никому не нужная бестолковая херня, всё равно они ничему там не учатся.

    74
    4
  • БТ
    Бесс Толковый
    30-го июня

    В Сингапуре гомосеков ловят и бьют плетями, а у нас они сборища устраивают на глазах у детей и им позволено.

    61
    4
  • A
    Aleks
    30-го июня

    Сравнили Сингапур и Латвию Там ,в свое время,борясь с коррупцией,президент родственников не пожалел. Представляете,насколько сократится население Латвии при таком подходе😂?

    47
    2
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