Команда АО «4finance» реализует инициативу социальной ответственности в приюте для животных Sloka

Уже десятый год подряд «4finance Labie darbi» (в переводе — «Добрые дела») и «SMScredit.lv» объединяют десятки добровольцев, чтобы позаботиться о благополучии животных и поддержать трудолюбивых работников приюта в их повседневных делах — от уборки до хозяйственных работ, которые требуют как дополнительного финансирования, так и рабочих рук. В этом году волонтеры собрались в приюте для животных Sloka, где уже во второй раз протянули руку помощи. Этот день стал не только практическим вкладом, но и искренним жестом доброты по отношению к нашим меньшим братьям.

В конце мая команда компании посетила приют Sloka, где в настоящее время проживают около 80 животных — собак и кошек, которые всё ещё ждут своих будущих хозяев. Такой корпоративный волонтёрский проект уже стал прекрасной традицией для компании и её сотрудников – из года в год они посвящают своё время и заботу, чтобы оказать практическую помощь тем, кто не в состоянии справиться сам. Это не просто стремление помочь — социальная ответственность и вовлеченность в общественные процессы являются одними из ключевых ценностей «4finance».

Уже второй год подряд команда компании работала в приюте для животных Sloka, чтобы улучшить условия жизни питомцев и поддержать сотрудников приюта. Как и в предыдущие годы, в мероприятии участвовали не только сотрудники «4finance», но и один из спортсменов, поддерживаемых «SMScredit.lv». На этот раз им стал защитник сборной Латвии по хоккею Кристиан Рубинс, который с энтузиазмом включился в работу и зарядил позитивной энергией остальных участников.

В ходе работы были выровнены вольеры, обновлена площадка для выгула, проведены работы по уборке и благоустройству территории. Атмосфера была рабочей и вдохновляющей — каждый работал с осознанием, что помогает тем, кто сам не может об этом попросить. Благодаря поддержке компании ndk.lv, предоставившей технику, все работы прошли быстрее и эффективнее — удалось достичь ощутимых результатов всего за один день. В этот насыщенный делами день обитатели приюта получили корм и были выведены на прогулку.

«Важно подчеркнуть, что это уже второй год подряд, когда мы сотрудничаем с приютом Sloka, и юбилейный — десятый год самой инициативы. Всё началось в 2016 году, когда мы помогли построить домик для кошек в приюте в Тукумсе. Затем наша добрая история продолжилась в приюте "Līči" в Улубеле. Нам очень близка миссия приютов — обеспечивать право каждого животного на жизнь, заботу и защиту. Такие мероприятия позволяют не только приблизить день, когда животные найдут свои новые дома, но и сплотить команду, расширив понимание своей работы в более широком социальном контексте», — рассказал Харийс Пойканс , Региональный директор по маркетингу АО «4finance».

Эта инициатива — продолжение ценностей компании, возможность действовать в соответствии с тем, во что верят сотрудники, поэтому особенно важно продолжать её и впредь.

«День в приюте Sloka стал для нас всех ценным опытом и напоминанием: даже небольшое участие может привести к значительным изменениям. Мы гордимся тем, что сделали, и надеемся, что наш пример вдохновит других присоединиться и помогать. Желаем всем обитателям приюта как можно скорее обрести дом и любящих хозяев», — добавил Харийс.