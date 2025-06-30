Все, кто прибывал на сухопутную границу Латвии, и в прежние спокойные годы сталкивался с многочасовой очередью. Теперь же обеспечено суточное, а порой и многосуточное стояние. Для водителей большегрузов это «норма жизни», а обычных людей вводит в шок.

Каждая фура под контролем

«По Лиепайскому шоссе можно видеть казахстанские фуры с начала войны!» – забил в тревожный набат депутат Эдвинс Шнере, от Национального объединения поставленный руководить подкомиссией Сейма по национальной безопасности. Сия подкомиссия на днях детально рассматривала актуальную для многих латвийцев проблему: как там дела с границами накануне сезона летних отпусков?

КПП Терехово, Гребнево и Патарниеки остаются узким «бутылочным горлышком», через которое в ЕС и обратно течет поток транспорта всех видов. Едут граждане Украины, оказавшиеся после 24 февраля 2022 года на Западе, – хотят навестить родных или взглянуть на свои дома, оставшиеся на территориях, подконтрольных РФ.

Последние же, как констатировали латвийские компетентные органы, нередко перерегистрируют грузовые автомобили под номера Казахстана – и спокойно рулят себе через Латвию. И считаются транзитными – ведь следуют, к примеру, в Лиепайский порт.

Естественно, силовики ЛР осуществляют тотальный контроль: открывают каждую фуру, досмотр с помощью служебных собак, затем процесс сканирования через громадное электронное устройство. Господин Шнере особо напирал на то, что требуется физически обыскать всякий грузовик, а не только документы проверить. Люди с границы, которые пришли в Сейм, ответствовали «ну нету у нас таких ресурсов!».

На самом деле, если разбирать до винтика всякую фуру из «третьего государства», когда имеется подозрение, что он на самом деле везет товары для РФ – то граница вообще встанет намертво.

8000 нарушителей санкций

Именно такое – за год! – количество выявленных случаев незаконного пересечения товаров через внешнюю границу ЛР в свое оправдание упомянули должностные лица, выступая в Сейме. Причем число констатированных поимок возрастает, «ибо мы тщательней и тщательней обрабатываем информацию».

Например, в 2024 году было отклонено 3100 грузов, включая различные товары класса люкс, или даже запчасти, ввозимые, например, из Литвы. При этом разгружается собственно граница: «Они стоят в очереди, и когда мы требуем дополнительных документов, они исчезают».

«У нас очень много информации от Европейской комиссии, делаем, что можем», – утверждали чиновники.

Есть, конечно, и собственные данные у латвийских силовиков: углубленной проверке подвергается, оказывается, всего ПЯТЬ процентов грузов! Хотя и это высокий показатель – в тех же Соединенных Штатах полной разгрузке подвергается только 2%, т.е. 1 контейнер из 50.

На границе есть все

«У нас есть наркотики, контрабанда и неуказанные наличные деньги», – пояснили представители таможни. Латвийские стражи рубежей – одни из самых результативных в Евросоюзе: обгоняют даже Эстонию, где производится 100-процентное сканирование грузов.

Вообще же, мы остались фактически в тройке пока что имеющих работающую границу с РФ государств ЕС, ибо та же Финляндия, у которой были ранее самые протяженные рубежи, закрыла свои КПП. Соответственно, и скандинавские потоки пошли теперь к нам.

А вам – штраф!

Сейчас все КПП Латвии соединены между собой информационными системами, обеспечивающими контакт с прочими государствами на Восточной границе. Так что если кто-то пожелает сделать обходной маневр – не получится!

С 1 января 2025 года Министерство сообщения ввело обязательное декларирование автотранспортных средств всех видов из т.н. «третьих государств», не входящих в Евросоюз. На сайт Департамента безопасности дорожного движения (CSDD) необходимо завести номера, марку, владельца, сроки нахождения автомобиля в Латвии.

Целью данного нововведения, прежде всего, является ужесточение ответственности иностранцев за нарушение правил дорожного движения в Латвии, чего им ранее доводилось избегать: «Было просто физически невозможно идентифицировать нарушителей», – признало Минсообщения.

Теперь же подсчитаны все, кто желает к нам прибыть:

автомашины из Сербии – 6,5 тысячи,

из Украины – 6,2 тысячи,

Казахстана – 5,1 тысячи,

Молдовы – 4,7 тысячи,

России – 4,2 тысячи,

Узбекистана – 2,6 тысячи,

Киргизии – 1 тысяча.

Те, кто не регистрируется в системе, получают штраф до 140 евро.

Всего с начала сего года в Латвии было задекларировано около 31 тысячи авто из 40 государств, в том числе даже представители ОАЭ, Бурунди и Бермудских островов!

Ну и теперь по всем странам мира на указанные электронные адреса летят штрафные квитанции за нарушения на наших дорогах: разослано 1943 решения на общую сумму 202 540 евро. А заплатили всего – 43 400 евро (около 20%).

В турнирной таблице нарушителей – Молдова, Сербия, Украина, Казахстан, Узбекистан.

Разумеется, механизмов принудительного взимания штрафов с далеких краев в Латвии не имеется. Но на тот случай, коли нарушитель махнет рукой на квитанцию – но в то же время опять заглянет к нам, его обязательно остановят, изымут документы, а могут и номера снять – пока он не заплатит. С точки зрения государственных доходов цифра небольшая, конечно, однако порядок есть порядок!

Так что там с Сербией?

Господин Шнере наиболее активно интересовался сербскими машинами: «Мы можем принять, что это схемы, чтобы обходить санкции. Первое место в Латвии – это же что-то чрезвычайное. Разве тут не следует вмешаться?» – обратился политик к пограничникам.

Те несколько смутились – их задача проверять соответствие законности пересечения границы. А Сербия, как известно, пользуется безвизовым режимом с Евросоюзом. Точно так же, кстати, как и Молдова.

– Мы все это видим! – горестно заявил Э. Шнере – Но таков бюрократический подход. Есть разрешение – пусть проезжают, и пограничник в своей компетенции это не осудит. Какие государственные учреждения вмешаются?

Таможня еще раз пояснила озабоченному политику – в отношении Сербии санкции Европейской комиссией не введены. Хотя те же сербы попали на радары латвийских таможенников – к нам теперь запрещено въезжать с более чем 200 литрами топлива, а у некоторых фур бак превосходит данный объем. Потому большегрузы с балканскими номерами поехали через Эстонию.

Министерство сообщения в настоящее время реализует проекты введения электронной очереди; за 35,7 миллиона евро расширяются административные объекты и пропускная способность КПП на Востоке. Так что есть надежда, что этим летом коллапса у рубежей не произойдет. Хотя с этой внешней политикой всегда надо готовиться к худшем